‏سوریا.. مردن مناڵیگ و زەخمداری 12 کەس وە مدوو لافاو

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏دەسلاتدارەیل سوریا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن مناڵیگ گیانی لەدەسدا و 12 کەسیش زەخمدار بوین و 20 کەس تریش ناوچەگە چووڵکردن وە مدوو لافاوەیل کە فرەیگ لە ناوچەیل وڵاتەگە گردیەسەو.

‏کەناڵ "ئەلئیخباریە ئەلسوریە" وت: "تیمەیل پسپۆڕ 20 کەس رزگار کردن کە وە مدوو واران لە شار قەریتەین لە دەورگەر حومس لە ناوڕاس وڵاتەگە گیر خواردوین".

‏کەناڵەگە دووپات کرد "تیمەیل وەرگری شارستانی وەردەوامن لە کارەیلیان ئەرا وازکردن ریەیل و دابینکردن ئەمنیەیل ئەرا ئەو خیزانەیلە کە وە مدوو لافاو لە قەریتەین زەرەدمەن بوین".

‏لە زوان عوبەیدە عوسمان، فەرماندەی عملیات وەرگری شارستانی لە حومس وت: "تیمەیل وەڵام چەن شوینیگ لە قەریتەین دانەوە وە مدوو وارانەگەی دویەکە دووشەممە واری، و کار کردیمن ئەرا وازکردن دو رێ سەرەکی".

‏عوسمان وتیش: "تیمەیلە ئەرا وازکردن ریڕەوەیل ئاو و کیشانن ئاو لە ناو ماڵەیل کارکەن".

‏لە خود باوەت، وەرێوەبەرایەتی فریاکەفتن و ئیدارەی کارەساتەیل لە پارێزگای دەورگەر دمشق لە باشوور دیاری کرد "12 مەدەنی زەخمدار بوین، وە مدوو پلیان پاسیگ لەبان رێ دمشق-حومس وە مدوو واران".

‏وەرێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ دووپات کرد "تیمەیل وەرگری شارستانی کار کردن ئەرا پیشکەشکردن چارەسەرەیل سەرەتایی ئەرا چەن زەخمییگ، و 5 زەخمدار کل کردن ئەرا خەسەخانە، و هەر لەو وەختە مەدەنیەیل 7 زەخمدار تریش فریاکەفتن سەرەتایی ئەرایان کردنە".

‏

‏

‏