سوریا.. مردن مناڵیگ و زەخمداری 12 کەس وە مدوو لافاو
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
دەسلاتدارەیل سوریا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن مناڵیگ گیانی لەدەسدا و 12 کەسیش زەخمدار بوین و 20 کەس تریش ناوچەگە چووڵکردن وە مدوو لافاوەیل کە فرەیگ لە ناوچەیل وڵاتەگە گردیەسەو.
کەناڵ "ئەلئیخباریە ئەلسوریە" وت: "تیمەیل پسپۆڕ 20 کەس رزگار کردن کە وە مدوو واران لە شار قەریتەین لە دەورگەر حومس لە ناوڕاس وڵاتەگە گیر خواردوین".
کەناڵەگە دووپات کرد "تیمەیل وەرگری شارستانی وەردەوامن لە کارەیلیان ئەرا وازکردن ریەیل و دابینکردن ئەمنیەیل ئەرا ئەو خیزانەیلە کە وە مدوو لافاو لە قەریتەین زەرەدمەن بوین".
لە زوان عوبەیدە عوسمان، فەرماندەی عملیات وەرگری شارستانی لە حومس وت: "تیمەیل وەڵام چەن شوینیگ لە قەریتەین دانەوە وە مدوو وارانەگەی دویەکە دووشەممە واری، و کار کردیمن ئەرا وازکردن دو رێ سەرەکی".
عوسمان وتیش: "تیمەیلە ئەرا وازکردن ریڕەوەیل ئاو و کیشانن ئاو لە ناو ماڵەیل کارکەن".
لە خود باوەت، وەرێوەبەرایەتی فریاکەفتن و ئیدارەی کارەساتەیل لە پارێزگای دەورگەر دمشق لە باشوور دیاری کرد "12 مەدەنی زەخمدار بوین، وە مدوو پلیان پاسیگ لەبان رێ دمشق-حومس وە مدوو واران".
وەرێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ دووپات کرد "تیمەیل وەرگری شارستانی کار کردن ئەرا پیشکەشکردن چارەسەرەیل سەرەتایی ئەرا چەن زەخمییگ، و 5 زەخمدار کل کردن ئەرا خەسەخانە، و هەر لەو وەختە مەدەنیەیل 7 زەخمدار تریش فریاکەفتن سەرەتایی ئەرایان کردنە".