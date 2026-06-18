‏سوریا.. زەخمداری سەربازەیل سوری وە پەلاماریگ چەکداری لە دەوروگەرد حەسەکە

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏سەربازەیلیگ سوری، ئمڕوو پەنجشەممە، وە پەلاماریگ چەکداری زەخمداربوین کە ئەو پاسە کردبویە ئامانج لەناوی بوینە لە دەوروگەرد حەسەکە باکوور خوەرهەڵات سوریا.

‏سەرچەوەیگ سوری راگەیان، پاسەگە سەر وە وەزارەت وەرگیریە و رویوەروی پەلاماریگ چەکداری بویە وەلایەن کەسەیل نەناسریایگ مەوقەی رەدبوین لەبان ری تل تمر ـ رەئس ئەلعەین، بویەسە مدوو زەخمداری سەربازەیل.

‏دیاریکرد، پەلامارەگە شەوەکی شەفەق ئمڕوو بوی، وەبی راگەیانن زانیاری زیاتر لە بڕ زەخمداری یا مردن.

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