‏سوریا.. دەسنریا وەبان 12 ملیۆن گلە حەب کبتاگۆن و نیم تەن حەشیش ئامادەکریاس ئەرا قاچاغکردن وەرەو ئۆردن

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏وەزارەت ناوخوەیسوریا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دەسگیراس وەبان بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر کە پێکتێد لە 12 ملیۆن گلە حەب کپتاگۆن هوشبەر و نیم تەن حەشیش کە ئەرا قاچاغکردن ئامادەکریاس، وەلایەن تووڕیگ تاوەت وە قاچاخکردن هووشبەر، و دەسگیرکردن وەرپرسەیلی لە دەوروگەرد دیمەشق.

‏وەزارەتەگە لەری وەڕێوەبەر بەڕەنگاربوین مادەی هووشبەر خالد عید لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز وە دویاچگن ئەرایکردیە راگەیان، "لق بەڕەنگاربوین مادەی هووشبەر لە دەوروگەرد دیمەشق، وە دەسمیەتی وەرد وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش ناوخوەی ناوچەی زەمیر، ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەنجامدا لە ئەنجام دەسگیریا وەبان نزیکەی 12 ملیۆن گلە حەب کبتاگۆن هووشبەر کە ئەرا قاچاخکردن دەێشت وڵات ئامادەکریابوی".

‏ئاشکرایکرد، "ئۆپراسیۆنەگە وە بان زانیاریەیل هەواڵگێری هویردیگ هات کە وەلایەن سەرچەوەیگ باوەڕ وەپیکریاگ رەسیە، تیمەیل تایوەت دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ توومارکردن و وەدویاچگنهویردیگ ئەرا تووڕ قاچاخکردن گەپیگ لە ناوچەگە، وەرجە ئەوەگ وەرپرس سەرەکی تووڕەگە دەسگیربکرێد، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن ئەرا دەسگیرکردن ئەو کەسەیل ترەک توومەتبارن و رادەسکردنیان وە دادگای تایوت".

‏وتیش، "ئەو بڕە دەس وەبانی گیریاس لە ئۆپراسیۆنەگە کە وەلایەن ئیدارەی بەڕەنگاربوین مادەی هووشبەر جیوەجیکریاس لە دەوروگەرد دیمەشق پێکتێد لە نزیکەی 12 ملیۆن حەب کبتاگون ونیم تەن حەشیشکە ئەرا قاچخکردنی ئەرا ئۆردن ئامادەکریابوی".

‏

‏