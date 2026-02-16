‏سوریا.. دوو کەس وە مدوو تەقیان ماشینیگ لە دەوروگەرد سوەیدا زەخمداربوین

شەفەق نیوز - دمەشق

‏میدیایەیل سوریا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دوو کەس زەخمداربوین لە ئەنجام تەقیان ماشینیگ کە چەک و تەقەمەنی هەڵگردوێد لە شارۆچکەی "قورەیا" لە دەوروگەرد پارێزگای سوەیدا.

‏راگەیان "ماشینەگە کە چەک و تەقەمەنی لەناویبوی، لە شارۆچکەی قورەیا لە باشوور پارێزگای سوەیدا و لە شان مەزار (سوڵتان پاشا ئەترەشی) تەقیەسەو".

‏تەلەفزیۆن سوریا لە زوان سەرچەوە ناوخوەیەیل دیاریکرد "تەقیان ماشینەگە لە ئاوای قورەیا لە باشوور دەوروگەرد سوەیدا، بویەسە مدوو زەخمداری دوو کەس".

