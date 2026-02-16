سوریا.. دوو کەس وە مدوو تەقیان ماشینیگ لە دەوروگەرد سوەیدا زەخمداربوین
2026-02-16T15:08:08+00:00
شەفەق نیوز - دمەشق
میدیایەیل سوریا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دوو کەس زەخمداربوین لە ئەنجام تەقیان ماشینیگ کە چەک و تەقەمەنی هەڵگردوێد لە شارۆچکەی "قورەیا" لە دەوروگەرد پارێزگای سوەیدا.
راگەیان "ماشینەگە کە چەک و تەقەمەنی لەناویبوی، لە شارۆچکەی قورەیا لە باشوور پارێزگای سوەیدا و لە شان مەزار (سوڵتان پاشا ئەترەشی) تەقیەسەو".
تەلەفزیۆن سوریا لە زوان سەرچەوە ناوخوەیەیل دیاریکرد "تەقیان ماشینەگە لە ئاوای قورەیا لە باشوور دەوروگەرد سوەیدا، بویەسە مدوو زەخمداری دوو کەس".