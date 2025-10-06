سوریا.. تەقینەوەی گەپیگ حەلەب لەرزنێد (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- حەلەب

تەقینەوەی گەپیگ، ئمڕوو دووشەممە، شار حەلەب لەرزان، و دویکەڵ لە شویتیک نزیک گەڕەک ئەشرەفیە کە هادەس هەسەدە بەرزەو بوی، وەگورەی سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی.

سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: تەقینەوەگە لە نزیک گەڕەک ئەشرەفیە بوی، وەبی ئەوە کە سروشت و مدووەیلی ئاشکرا بوون، هەمیش بڕ زەرەدەیل یا قوربانیەیل تا ئیسە نەزانیاس.

دویەکە یەکشەممە، تەقەکردن کەفتە ناوەین هیزەیل حکومەت سوریا و هەسەدە، لە دەورگرد دێر حافر لە دەیشتایی خوەرھەڵات حەلەب.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بویە تەقەکردن ناوەین ئەندامەیلیگ لە هەسەدە و هیزەیل حکومەت سوریا لە سێ شوین جیاجیا لە دەیشتایی خوەرھەڵات حەلەب، وەگەرد وەشانن مووشەک لە هەردوگلا.