سوريا.. کوشیان و زەخمداری لە تەقەکردن ناوەین ئاسایش و هیزەیل حکومەتی لە حەلەب

شەفەق نيوز- دیمەشق

ئمڕوو سێشەممە، تەقەکردن کەفنە ناوەین هیزەیل ئاسایش و هیزەیل حکومەت سوریا، لە دەورگرد گەڕەکەیل ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود لە حەلەب، کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری 10 کەس.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقەکردن زیایەو بوی وەگەرد تووپواران و مووشەک ناوەین هەروگ لایەن کە بویە مدوو کەفتن قوربانیەیل مەدەنی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: دوو ژن لە شار حەلەب کوشیانە و مناڵیگ و کەسیگ ترەک زەخمدار بوین و پەنج کەسیش زەخمدار بوین و دوو کەسیش لەلای کەمەو کوشیان لە گەڕەک شێخ مەقسوود.

حکومەت سوریا، راگەیان کە شوینەیل هەسەدە لە گەڕەک شێخ مەقسوود لە حەلەب کردە ئامانج، و ری حەلەب - غازی عەنتاب بڕیاس.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: دەیان خیزان لە ناوچەیل شان گەڕەک شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە وەگەرد تەقەکردن ئاوارە بوین.