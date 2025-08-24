سوريا.. هەسەدە هیزەیلی لە ریقە خەێدە ئامادەباشی

2025-08-24T15:08:19+00:00

شەفەق نيوز- دیمەشق   

سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی لە سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە هیزەیل هەسەدە دەیان لە قەڵغانەیل و هیزەیل چەکدار وەرەو دەورگرد مەلعەب ئسوود لەناوڕاس شار ریقە کلکرد، لەناو ئامادەباشی فراوانیگ.

 سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو ریکارەیلە وەگەرد بڵاوبوین نیشانگرەیل لەبان خاک بینا نزیکەیل هات، وەگەرد بەسانن بەشیگ لە ریەیل وەرەو ئەو ناوچە، و چەسپانن  ناخەڵەدان ئەمنی سەختیگ لە دەورگرد ناوچەگە، ئەرا نواگیریکردن هەر ناکاوییگ یا هەڕەشەیگ ئەمنی.

  وتیش: ئی جویلەی ئەمنیە لە چوارچیوەی زنجیرەیگ لەو ئۆپراسیۆنویلە تیەێد کە لەی دویاییە هەسەدە لەناو شار ریقە جیوەجی کرد، کە خوازێد بکەفێدە شوین داواکریاگەیل و قایمکردن کۆنتڕوڵ ئەمنی.

