سوريا.. هەسەدە هیزەیلی لە ریقە خەێدە ئامادەباشی
شەفەق نيوز- دیمەشق
سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی لە سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە هیزەیل هەسەدە دەیان لە قەڵغانەیل و هیزەیل چەکدار وەرەو دەورگرد مەلعەب ئسوود لەناوڕاس شار ریقە کلکرد، لەناو ئامادەباشی فراوانیگ.
سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو ریکارەیلە وەگەرد بڵاوبوین نیشانگرەیل لەبان خاک بینا نزیکەیل هات، وەگەرد بەسانن بەشیگ لە ریەیل وەرەو ئەو ناوچە، و چەسپانن ناخەڵەدان ئەمنی سەختیگ لە دەورگرد ناوچەگە، ئەرا نواگیریکردن هەر ناکاوییگ یا هەڕەشەیگ ئەمنی.
وتیش: ئی جویلەی ئەمنیە لە چوارچیوەی زنجیرەیگ لەو ئۆپراسیۆنویلە تیەێد کە لەی دویاییە هەسەدە لەناو شار ریقە جیوەجی کرد، کە خوازێد بکەفێدە شوین داواکریاگەیل و قایمکردن کۆنتڕوڵ ئەمنی.