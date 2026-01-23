سوريا.. نەتەوە یەکگرتگەیل کەمپەیل داعش وەڕیەو بەێد

شەفەق نيوز- دیمەشق

نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە وەرپرسایەتی وەڕیەوبردن کامپەیل فراوانیگ لە سوریا هەڵگرد کە دەیان هەزار لە ژن و زاڕووەیل داعش هاناویان.

وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز، یە چەن ساڵیگە زیاتر لە دە هەزار خیزان داعش بیجگە دەیان هەزار لە ژن و مناڵ کە و پەیوەندی وەپیانەو دیرن هانە ناو نزیکەی دوانزە زیندان و کەمپ، لە ژیر پاسەوانی هەسەدە بوی.

نەتەوە یەکگرتگەیل وت: هەسەدە لە رووژ سێشەممە لە کەمپ هۆل دەرچگ کە وەگەرد کەمپ رۆژ نزیکەی 28 هەزار مەدەنی هاناویان، فرەیان ژن و مناڵن لە دویای رمیان داعش لەناو ماڵەیلیان بوین.

ئەو دوو کەمپە سوری و عراقی هاناویان، بیجگە نزیکەی 8500 کەس لە دەوڵەتەیلیگ ترەک.

ئیدیم ووسورنو، زەرپر نەتەوەیی گەورە کە پەیوەندیدارە وە دەسمیەتی، لە نوای ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی وت: کۆمسیۆن کاروبار پەنابەرەیل، کە وەرپرسایەتی وەڕیەوبردن کامپەگە هەڵگرد، هەماهەنگی وەرد حکومەت سوریا کەێد تا زویوەزوی دووارە دەسمیەتی مرۆیی پیشکەشک بکریەن.

ستيڤان دوجاريك، قسەکەر نەتەوە یەکگرتگەیل وت: تا ئیسە نەتوەنستنە بچنە ناو کەمپەگە لەوەی نائارامی رەوشەگە، و رەسین راپۆرت لە تاڵانکردن و سزانن.

وتیش: حکومەت سوریا ئامادەیی خوەی نشان دا ئەرا پەیاکردن ئاسایش و پشتگیری ئەرا کۆمسیۆن پەنابەرەیل و ریخریاگەیل رزگارکردن.