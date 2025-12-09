سوريا.. کەفتن زەخمداری وە گولەی سوپای ئیسرائیل لە قونەیترە

شەفق نيوز- قونەیترە

پارێزگای قونەیترە، ئمڕوو سێشەممە، کەفتن زەخمداری لەناو مەدەنیەیل لە ناوچەی خان ئەرنەبە توومار کرد، لە ئەنجام تەقەکردن سوپای ئیسرائیل، لەشوین ناڕەزایەتی خەڵک لەبان هاتن هیزیگ ئەرا ناوچەگە.

سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: هیزەیگ ئیسرائیل وە ماشینەیل قەڵغانی چگنە ناو ناوچەگە، و پەرژین لە جادەیل سەرەکی دانان، و قەیەغەکردن هامشوو ماشین و هاوڵاتیەیل کردن، کە تویڕەی مەردم کرد و هیشت ناڕەزایی بکەن، وەرجەیەگ سەربازەیل ئیسرائیل گولە و بومب ئەسرڕشن وەبانیان بوەشنن.

هەرلیوا، سەرچەیلیگ ناو مەردم خەوەردان لە هاتن ئەو دەوریەیل ئیسرائیلیە دویای دەرچگن دوو ماشین ئاسایش ناوخوەیی سوریا لە خان ئەرنەبە، وتنیش: هیزەیل ئیسرائیل پەرژین یەربازب لە دەورگرد شارەگە دانان.