سوريا.. گردەوبوین ناوەین "هەسەدە" و حکومەت ئەرا باسکردن لە ژاوەژاوەیل ناو گەڕەکەیل حەلەب

شەفەق نيوز- دیمەشق

دەسەیگ سەربازی لە هیزەیل هەسەدە، ئمڕوو سێشەممە، گردەوبوینیگ لە شار تەبەقە وەگەرد شاندیگ لە حکومەت سوریا ئەنجام دا، وە ئامادەبوین سەرکردەیلیگ لە ئاسایش حەلەب و شاندیگ لە هیزەیل ئاسایش گشتی لە شارەگە.

وەگورەی سەرچەوەیل سوری، لە دیدارەگە باس ژاوەژاوەیل دویایین لە دەورگرد گەڕەکەیل شێخ مەقسود و ئەشرەفیە لە شار حەلەب کریا، وەگەرد باسکردن لە رەوشەیل بان ری دێر حافر ناوەین شارەیل ریقە و حەلەب، وەپەی بەیاننامەی هەسەدە.

لەلای خوەییش، لەسەدە دووپات کرد کە لە دیدارەگە دووپات لە پابەندبوینی وە گردن ری گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتەوایی کرد، و دووپاتیش لە رکداریی ئەرا مقیەتیکردن مەدەنیەیل و دڵنیابوین لە ئاسایش و ئارامی ناوچەگە کرد.

گەڕەکەیل شێخ مەقسود و ئەشرەفیە ژاوەزاو و تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئاسایش و هیزەیل حکومەت سوریا وەخوەیان دین، کە وەگەرد بەسانن ری ریقە - حەلەب لەلایەن حکومەت سوریا هات.