سوريا.. جەنگ ناوەین سوپا و هەسەدە لە دەیشتایی خوەرھەڵات حەلەب
شەفەق نیوز - دیمەشق
ئاژانس خەوەری عەرەبی سوریا (سانا)، ئمڕوو سێشەممە، بڵاو کرد کە جەنگیگ کەفتیەسە ناوەین سوپای سوریا و هیزەیل سوریای دیموکرات لە ناوچەی تەل مەعز لە خوەرهەڵات حەلەب.
سانا لە زار بەش راگەیانن و پەیوەندییەیل وەزارەت وەرگری وت؛ لە نزیکەی ساعەت ٢:٣٥ شەوەکی، دوو گروپ هیزیەیل سوریای دیموکرات تەقەلا دانە دزە بکەنە ناو سەنگەرەیل سوپا و لەوەر ئەوە بویە جەنگ و لە ئەنجام سەربازیگ سوپا کوشیاس.
وەزارەتەگە وتیش: یەکینەیل سوپا لە چوارچیوەی پەیڕەو ناوخۆی جەنگ وەڵام سەرچەوەیل تەقە دانەسەو و تەقەلای دزەکردنەگەیان پووچەڵکردن، و ناچاریان کردنە وەرەو شوین خوەیان گلەو بخوەن.
وەزارەتەگە وتیش؛ ئی رویداوە لە وەختیگ تیەێد کە هیزەیل سوریای دیموکرات وەردەوامە لە وەئامانجگرتنی سوپا لە ناوچەیل مەنبەج و دێرحەفەر، بیجگە لە بەسانن ریە سەرەکییەیل شار حەلەب لە نزیک بازنەی ئەلیرمون، یەیش پێشێلکردن ئەو چشتەیلە کە وە "لەیەکفامسنن و ڕێککەفتننامەیل وەرد حکومەت سوریا واژوو کریانە" باسی کرد.
رووژ دووشەممەی گوزەشتە، هیزەیل سوریای دیموکرات گرووپەیل سەر وە حکومەت دیمەشق توومەتبار کرد وە ئەنجامدان کردەوەی ئیستفزازی و پێشێلکردن رێککەفتن ئاگربەسی لە چەن ناوچەیگ، دیارترینیان دەورگرد ناوچەی دێر حەفەر لە دەیشتایی خوەرهەڵات حەلەب و گەڕەکەیل شێخ مەقسود و ئەشرەفییە لە شار حەلەب.
هەسەدە داوا لە حکومەت سوریا کرد کە کۆنترۆڵ هەڵسولبنیش ئەو توخمە "ناڕێکخریاگەیلە" بکەێد و ریگری لە رمیان رێککەفتن و لەیەکفامستن ناوببت هەردوگ لایەن بکەێد و دویر بکەفێد لە هەر چشتیگ بوودە مدوو زیایبوین ناکۆکی، دووپاتیش لە گرنگی جەختی مقیەتیکردن ئاشتی مەدەنی لە گشت حەلەب و ناوچەیل ترەک کرد.
بەش راگەیانن و پەیوەندییەیل وەزارەت وەرگری سووریا، رووژ یەکشەممە، وت هیچ جموجویلیگ هیزەیلی لە باشوور شار حەلەب نەویە و وتیش ئەو گرتە ڤیدیۆیەیلە کە بڵاو بوون "مەشق سەربازی سوپا" بویە. یەیش لە وەڵام ڕاپۆرتە میدیاییەیل بوو کە باس لەوە کریەێد کە ئویشن هیزەیل سەربازیی گەورەیگ لە سوپای سوریا وەرەو ناوچەیل هەسەدە لە دەورگرد دێرحەفەر و بەنداو تشرین لە دەیشتایی حەلەب چن.
ناوچەی تەل مەعز کە کەفێدە خوەرهەڵات شارەگە، یەکیگە لە خاڵە دیارەیل ناوەین هەردگولا، کە دزەکردن و پەلامار یەکتری فرە بوود.