سوريا ئاگربەسی لە سێ گەڕەک شار حەلەب راگەینێد

شەفەق نيوز - دیمەشق

وەزارەت وەرگری سوریا، ئاگربەسی لە سێ گەرەک لە شار حەلەب باکوور وڵات، شەفەق ئمڕوو جمعە راگەیان، لە گامیگ وەرەو پایان نووترین جەنگ ناوەین هیزەیل حکومەت و هەسەدە.

جەنگەگە تا وەخت دیریگ لە دویەشەو وەردەوام بوی، تەقەلای گەورەیگ دریا ئەرا کپەوکردن ئەو ئاگرەیلە کە لە ئەنجام تووپواران هیز گردن، تا وەزارەت وەرگری دەرفەت شەش ساعەت داد وە هەسەدە تا لەو ناوچەیلە دەرچوود.

وەرگری سوریا لە بەیاننامەیگ لە باوەت ئەو جەنگە لە شار حەلەب وت: ئاگربەسی لە دەورگرد گەڕەکەیل شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە و بەنی زەید لە شار حەلەب لە ساعەت 03:00ی دویای نیمەی شەو دەسوەپی کرد.

وەگورەی بەیاننامەگە، ری و. چەکدارەیل دریەێد تا ئەو ماوەی شەش ساعەتە تەنیا چەک سووک وەگەرد خوەیان بوەن، و سوپای عەرەبی سوریا پەیمان دەێد ری ئەرایان ئارام بکەێد تا بڕەسن ئەرا ناوچەیل باکوور خوەرھەڵات سوریا.