سودان.. 122 کەس وە مدوو "ورسگی" و گولەی پاڵپشتی خێرا لە شار فاشر کوشیان و زەخمداربوین
شەفەق نیوز ــ خەرتوم
ژور فریاکەفتن كهمپ ئاوارهیل ناوخوەیی له ناوچهی دارفور له سودان راگەیان، له پەلاماریگ كه هێزهیل پاڵپشتی خێرا وەبان كهمپهگه دەسوەپیکردیە وەلایکەم 103 كهس کوشیان و زیاتر له 19 كهس ترەک زەخمداربوین.
ژوور فریاکەفتن کەمپ ئاوەرەیل ناوخوەیی لە بەیاننامەیگ راگەیان، هێزەیل پاڵپشتی خێرا چگنەس ناو کەمپ ئەبو شوک ئاوارەیل ناوخوەی لە دەیشت شار فاشر لە ناوچەی دارفۆری سودان وە ههڕهمهكی تەقەکردنە، له ئهنجام 40 هاوڵاتی مهدهنی گیان لەدەسدان و دهیان كهس لە دانشتگەیل مەدەنی زەخمداربوین.
ئێ پەلامارە لە مەوقەیگە کە تونوتیژیەیل لە دارفور زیاتر لە دوو دەیەس وەردەوامە.
سەرچەوەیگیش لە وەزارەت تەندروسی سودان وە ئاژانس فرانس پرێنس راگەیاندیە، لەماوەیهەفتەیگ لە شار فاشر وە لایەن کەم 63 کەس لەوەر بەدخوەکی مردنە.
ئاشکرایکرد، فرەیگ لە قوربانیەیل ژن و مناڵن، شمارەی قوربانیەیل تەنیا ئەو کەسەیلە گردیەسەو تونستنە برەسنە خەستەخانە، لەهەمان وەخت شمارەیگ فرەیگیان وە مدوو تونتیژی و ئاخڵەدان وەبی توومار فەرمی لە ناو ماڵەیلیان گیان لەدەس دەن.
هێزهیل پاڵپشتی خێرا له مانگ (ئایار/5) 2024هو ئاخڵەی تونیگ شار فاشر دانە و له ئهنجام كهمی خوەراک و هەوەجەیل پزیشکی فرەیگ دروسبویە، فرەیگ لە دانشتگەیل پشت وە "تاكایا" یا چێشتخانه گشتیهیل بەسن کەخوەراک بەش کەن، بهڵام كهمی سهرچاوهیل هیشتیە فرەیگیان بوەسیەن، یەیش بڕیگ خێزان ناچار کردیە هەوەجە وە وەجیماگە یا خوەراک ئاژەڵ بوەن.