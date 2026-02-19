‏سودان.. کوشیان 57 مەدەنی و 24 وڵات داوای وسانن دەسوەجی کارەیل دوژمنکاری کەن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کۆمیسار وڵاتە یکگرتگەیل ئەرا ماف مرۆڤ ، فۆلکەر تورک، ئمڕوو پەنجشەممە، نیگەرانی خوەی دەربڕی ئەرا ئەو راپۆرتەیلە باس لە کوشیان زیاتر لە 50 کەس مەدەنی کەن لە ئەنجام پەلامارە ئاسمانییەیل ئێ دواییەی فڕۆکە بفڕۆکەوانەیل لە سوودان، هەمیش 24 وڵات داوای وسانن دەسوەجی کارە دوژمنکارییەیل کرد.

‏نەتەوە یەکگرتگەیل راگەیانن وە مدوو پەلاماره جیاوازەیل فڕۆکەی بێفڕۆکەوان جیاجیای سودان لە رووژەیل یەکشەممە و دووشەممە، وەلای کەم 57 کەس مەدەنی کوشیان، کە لەناویان کەمتر لە 15 منداڵ هەس.

‏تورک دیاریکرد، ئێ کوشتنەیلە وەهویرهاوردنیگە ئەرا ئەولێکەفتە ویرانکەرەیلە کە جەنگ فرۆکەی بیفرۆکەوان لە سوودان دروسی کردیە، لەسای وە ئامانجگردن هاوڵاتیەیل مەدەنی و ژیرخان خزمەتگوزاری.

‏وڵاتەیەکگرتگەیل وت، نزیکەی 28 مەدەنی لە رووژ یەکشەممە لە گورزەیل ئاسمانی کوشیان ل بازاڕ ئەلسەفییە لە ناوچەی سودەر لە باکوور کوردوفان کوشیان، ئوشرێد لەلایەن هێزە چەکدارەیل سوودان ئەنجامدریاس.

‏ئەرا دویەم رووژ 26 مەدەنی لە خوەرئاوای کردڤان لە گورزەیل ئاسمانی وەبان پەناگەیگ ئاوارەیل لە ناوچەی ئەلسەنوت، کوشیان کە ئوشرێد هێزە چەکدارەیل سوودان لە پشت پەلامارەگە بوین.

