سودان..مردن و بیسەروشوین بوین ٢١ کەس وە مدوو پلیان بەلەمیگ لە چەم نیل
2026-02-12T08:29:47+00:00
شەفەق نیوز - خەرتووم
میدیا عەرەبییەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن 15 کەس وە مدوو پلیان بەلەمیگ خنکیان کە لە چەم نیل ئەرا باکوور سودان بردیەسیان.
دەزگای راگەیانن لە تووڕ "پزیشکەل سودان" راگەیاننە بەلەمەگە 27 کەس هەڵگردیە و ژن و مناڵ لەناویان بوی لە کۆتایی چەم نیل نقوم بویە کە کەفێدە باکوور وڵاتەگە، وەلای کەم تەرم 15 کەس دراوریاگە.
دیاریکرد، شەش کەس لە رویداوەگە رزگاریان بوی تا ئیرنگە دانشتگەیل و تیمەیل مینەی شەش قوربانی ترەک کەن.