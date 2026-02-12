‏سودان..مردن و بیسەروشوین بوین ٢١ کەس وە مدوو پلیان بەلەمیگ لە چەم نیل

‏شەفەق نیوز - خەرتووم

‏میدیا عەرەبییەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن 15 کەس وە مدوو پلیان بەلەمیگ خنکیان کە لە چەم نیل ئەرا باکوور سودان بردیەسیان.

‏ دەزگای راگەیانن لە تووڕ "پزیشکەل سودان" راگەیاننە بەلەمەگە 27 کەس هەڵگردیە و ژن و مناڵ لەناویان بوی لە کۆتایی چەم نیل نقوم بویە کە کەفێدە باکوور وڵاتەگە، وەلای کەم تەرم 15 کەس دراوریاگە.

‏دیاریکرد، شەش کەس لە رویداوەگە رزگاریان بوی تا ئیرنگە دانشتگەیل و تیمەیل مینەی شەش قوربانی ترەک کەن.

‏

‏