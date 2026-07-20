‏"سنتکۆم" ئامانجەیل نۆیەم شەو لە گورزەیلی دژوە ئیران ئاشکراکرد

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏فەرماندەیی ناوەندەیی ئەمریکا (سنتکۆم)، ئمڕوو دووشەممە، کۆتایهاتن نۆیەمین شەو وەبان یەک لە ئۆپراسیۆنە سەربازیەیل دژ ئیران راگەیان، دووپاتکرد شوینەیل سەربازی و دامەزراوەیل پەیوەنیدار وە هێزە دەریاوانیەیل و مووشەکی کریانەسە ئامانج.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ کە لە ری سەکوو "ئێکس" بڵاویکرد، راگەیان ئەو پەلامارەیلە سەعات 10ی شەو یەکشەممە وە وەخت کەناراوەیل خوەرهەڵات ویلایەتەیل یەکگرتگەیل (ساعەت پەنج شەوەکی وە وەخت بەغدا) کۆتایی هاتیە، سەنتەرەیل فەرماندەیی سەربازی ئیران، پێگەیل وەرگیری ئاسمانی و چەودێری کەناراوەیل، توانایل دەریایی، و سەکوویل وشانن موشەک و درۆنەیل، تووڕەیل پەیوەندیکردن کردگەسە ئامانج.

‏زیاتریش راگەیان ئۆپەراسیۆنەیلە ئامانجیان "لاوازکردن زیاتر توانایل ئیرانە ئەڕا پەلامارداین بان کەشتییەیل بازرگانی و دەریاوانەیل سڤیل کە لە گەروو هورمزەو رەدبوون".

‏لە لایگ تر، ئاژانس خەوەری فەرمی ئیران (ئیرنا) بڵاویکرد ئیران شەپوولیگ نوو لە موشەکەیل خوەی وەرەو "ئامانجەیل دوژمنکارانە" وشانیە، لە وەختگ راپۆرتەیل باس لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوە کەن لە ناوچەیل جیاجیای ئەو وڵاتە لە ناوەین ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی روژ دووشەممە وە وەخت ناوخۆ.

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