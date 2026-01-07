سعودیە گورزەیل ئاسمانیی وەبان یەمەن وەشنێد

شەفەق نيوز- ریاز

حکومەت سعودیە، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن پەلامارەیلی وەبان هیزەیل ئەنجومەن گواستنەوەیی لە پارێزگای زاڵع لە یەمەن راگەیان.

وەگورەی میدیایەیل راگەیانن عەرەبی، گورزەگە رەسیە چەن شوینیگ لە پارێزگاگە، وەگەرد فڕین خەسیگ لە فرۆکەیل جەنگی سعودیە.

وەرجەیە، سعودیە راگەیان کە سەرۆک ئەنجومەن گواستنەوەیی باشووری لە یەمەن روی وەرەو ریاز نەکردگە، وتیش: ئەندام و سەرکردەیل ئەنجومەنەگە وڵ کرد و بڕیارە عيدروس زوبەیدی بچوود ئەرا سعودیە کە بانگواز ئەرا کۆنفرانسیگ وەبوونەی یەمەن کرد.

لەلای خوەییش، ئەنجومەن گواستنەوەیی باشووری لە یەمەن راگەیان کە عيدروس زوبەیدی سەرۆکی لە عەدەن هەسەیر و باس نیگەرانیی کرد وەرانەور نەوین پەیوەندی وەگەرد شاند ئەنجومەن کە وەرجە چەن ساعەتیگ رەسیە ریاز.