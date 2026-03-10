‏سعودیە شەرمەزار وە ئامانجگردن بایلۆزخانەی ئیمارات لە هەرێم کوردستان کەێد

2026-03-10T07:48:03+00:00

‏شەفەق نیوز - ریاز

‏وەزارەت دەرەی سعودیە، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان  وە "تونترین شێوە" ئامانجگردن کونسوڵخانەی گشتی دەوڵەت ئیمارات لە هەرێم کوردستان عراق شەرمەزار کەێد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت؛، "دوارەو بوین ئامانجگردن باڵەخانە دبلۆماسییەیل وە ئاشکرا دژایەتی عورف و قانوونە ناودەوڵەتیەیل کەێد، جویر رێککەفتننامەی جنیف چوارەم (1949)"، دووپاتکرد  لەبان "گرنگی رێزگرتن لە حورمەت باڵەخانەی نێردە دبلۆماسییەیل".

‏وەپای بەیاننامەگە، وەزارەت دەرەوە هاوسۆزی سعودیە ئەرا ئیمارات نیشاندا.

