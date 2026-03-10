سعودیە شەرمەزار وە ئامانجگردن بایلۆزخانەی ئیمارات لە هەرێم کوردستان کەێد
2026-03-10T07:48:03+00:00
شەفەق نیوز - ریاز
وەزارەت دەرەی سعودیە، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وە "تونترین شێوە" ئامانجگردن کونسوڵخانەی گشتی دەوڵەت ئیمارات لە هەرێم کوردستان عراق شەرمەزار کەێد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت؛، "دوارەو بوین ئامانجگردن باڵەخانە دبلۆماسییەیل وە ئاشکرا دژایەتی عورف و قانوونە ناودەوڵەتیەیل کەێد، جویر رێککەفتننامەی جنیف چوارەم (1949)"، دووپاتکرد لەبان "گرنگی رێزگرتن لە حورمەت باڵەخانەی نێردە دبلۆماسییەیل".
وەپای بەیاننامەگە، وەزارەت دەرەوە هاوسۆزی سعودیە ئەرا ئیمارات نیشاندا.