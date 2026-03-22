سعودیە تەقەلا دەێد نواگیری حوسییەیل بکەێد وە بەشداری لە جەنگ
شەفەق نیوز- ریاز
ڕووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"، ئمڕوو یەکشەممە، بڵاو کرد سعودیە تەقەلا دەێد ریگری بکەێد لەوە کە "حوسییەیل" بچنە ناو جەنگەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس.
رووژنامەگە لە زوان سەرچەوەیلیەو وت: "وەرپرسەیل سعودیە تەقەلا دەن ریەیل دیپلۆماسی وەکار بارن ئەرا وەرپەرچدان حوسییەیل لە بەشداری لە ئۆپراسیۆنەیل سەربازی".
هەمیش وتیە: "ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل، لە لای خوەیانەو، تەقەلا دەن ریگری بکەن لە هەر کاریگ کە بوودە مدوو پەلکیشکردن حوسییەیل وە ناو جەنگەگە".
لە گوزەشتە سەرچەوەیگ حوکومەتی یەمەنی ئەرا ئاژانس "نۆڤۆستی" وتویە "ئەنجومەن سەرۆکایەتی دەسەڵاتدار لە یەمەن، نەخشە کیشایە ئەرا ئۆپراسیۆنیگ فراوان دژ وە جویلەی (حوسییەیل) کە دەس گردنەسە بان باکوور، ئەگەر باد پاڵپشتی سەربازی ئەرا ئیران بکەن".
لە لای خوەیشەو، محەمەد ئەلبەخیتی، ئەندام مەکتەب سیاسی لە جویڵانەوەی "ئەنساروڵڵا"ی یەمەنی (حوسییەیل) وتگە: "بڕیار وسیان لە پەنای ئیران دریاگە، و ئەوان چەودێری بارودۆخەگە کەن و دەسیان لەبان پەلەپیتکەی تفەنگە".