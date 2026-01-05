ئسسرائيل: ری وە واشینتۆن نیەیمن فرۆکەیل "ئەف-35" وە تورکیا بفرووشێد
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
شارين هاسكڵ، جیگر وەزیر دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوە دووشەممە، راگەیان کە ئیسرائیل ری وە ئەمریکا نیەێد تا فرۆکەیل "ئەف-35" وە تورکیا بفرووشێد، کە وە تەکنەلۆژیای ئیسرائیلی دروس کریاس.
هاسکڵ ئەرا رووژنامەی "كاسيميرينی" وت: رخباری لە ئەگەر ئەو فرووشتنە دیریمن، دیاری کرد کە بەش گەورەیگ لە تەکنەلۆژیای ئی فرۆکەیلە لە ئیسرائیل کریاس، و ئاشکراس ئی ئیمە وەرد ئەوانەو بەشداریی نیەکەیمن.
رووژنامەگە لە دەسەڵاتەیل ئیسرائیل باش رخدارییان کرد لەباوەت وتارەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لە ئەگەر رێککەفتنیگ وەرد تورکیا.
"كاسيميرينی" وتیش: هاسكڵ دیاری کرد کە ئیسرائیل نیگەرانە لە قسەیلی ترەمپ کە وە راسیەو هویر وە رێککەفتن فرووشتن فرۆکەیل (ئەف-35) ئەرا تورکیا کەێد، وتیش؛ تەکنەلۆژیای ئیسرائیل نیەوود وە بەشیگ لەیجویر رێککەفتنیگ، ئەگەر تورکیا فرۆکەیلیش وەربگرێد.
وەرجەیە، ترەمپ وت: ئەمریکا نووڕێد وە فرووشتن فرۆکەیل ئەف-35 ئەرا تورکیا، وەلێ باس دڵنیایی کرد کە ئەنقەرە ئی فرۆکەیلە وە هیچ شیوەیگ دژوە ئیسرائیل وەکار نیارێد.