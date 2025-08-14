سزای 5 ساڵ زیندانی ئەرا سەرۆک هووز بەهائیەیل لە قەتەر دەرکریا

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا سەرۆک هووز بەهائیەیل لە قەتەر دەرچوی لەوەر بڵاوکردن پۆستیگ لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی "بناغەی دروسبوین ئاین ئیسلام خەێدە ژیر پرسیار" وەپای رێکخریاگ ناودەوڵەتی بەهائیەیل.

دەسەگە لە سێ دادوەر ئەنجومەن باڵای دادگای قەەر پێکهاتنە بڕیار سزاداین دژ ریمی روحانی 71 ساڵان دەرکردن کە لە مانگ نیسانەو گریایە.

وەپای ئەو بەڵگەیلە نویسینگەی کۆمەڵەی ناودەوڵەتی بەهائیەیل پیشکەشی کردیە لە شار جنێف سویسرا، دادوەرەیل داوای وەرگیری لە روحانی رەدکردیە وە پشت بەسان وە بیماری دڵی.

نوێنەر نویسینگەی کۆمەڵەی ناودەوڵەتی بەهائیەیل لە وڵاتە یەکگرتگەیل سەبا حەداد، سزاگە وە "پێشێلکردن جددی و قورس ماف ئازادی ئایین یا هویروباوەر و پەلامارداین ریمی روحانی و کۆمەڵگەی بەهایی لە قەتەر" وەسف کرد.

نووسینگەی پەیوەندییە ناودەوڵەتیەیل حکومەت قەتەر دەسوەەجی جواو پرسیارەیل رووژنامەی ئەسۆشێتد پرێس لەباوەت دۆسیەگە نەدا.

حکومەت قەتەریش هویچ لێدوانیگ فەرمی لەبان دۆسیەگە بڵاونەکردنە.