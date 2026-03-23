سزانن چوار ماشین فریاکەفتن (ئامبوڵانس) سەر وە ریخریاییگ یەهوودی لە لەندەن.. ڤیدیۆ

پولیس لەندەن، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک ئاگر دریاسە چوار ماشین فریاکەفتن سەر وە ریخریاییگ یەهوودی لە باکوور پایتەخت بەریتانیا.

پولیس لەندەن لە بەیاننامەیگ وت: "لێکۆڵینەوە دەس وەپی کردگە دویای ئەوەگ ئاگر دریاسە چوار ماشین فریاکەفتن سەر وە خزمەتگوزاری فریاکەفتن کۆمەڵگەی یەهوودی لە ناوچەی گۆڵدەرز گرین".

پولیس لەندەن وتیش: "ئەفسەرەیل هێمان لە شوون رۊداوەگەن و ئی پەلامارە وە ئەنقەستە و جوور تاوانیگ لە خوسە و قین دژ وە یەهوودی توومار کریەێد".

وەپەی میدیای بەریتانی، ئی ماشینەیل فریاکەفتنە سەر وە ریخریاگ "هاتزولا"ن، ک ریخریاییگ خوەیبەخشە و قازانج نیەخوازێد و کار ئەرا بارەیل لەناکاو پزیشکی کەێد.