ئیسرائيل و سوريا نزیکن رێک بکەفن جۆلان وە کرا بگرێد و باڵیۆزخانە لە دیمەشق واز بکەێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

راپۆرتیگ عیبری، ئمڕوو یەکشەممە، باس ئەوە کرد کە سوریا و ئیسرائیل لە رێککەفتنیگ ئەمنی وا ناوەنگیری ئەمریکا نزیکەو بوینە، لە وەختیگ پیشهاتەیل وەشیوەیگ وەرچەو زویترەو بوون، باس لە "وەرکراداین بەرزاییەیل جۆلان تا ماوەی 25 ساڵ" و "وازکردن باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە دیمەشق" کرد.

راپۆرتەگە کە لەلایەن i24NEWS بڵاو کریاسر لە زار سەرچەوەیگ سورییەو وت: "دانوسەنین وە ناوەنگیری واشنتۆن شایەت ری خوەش بکەێد ئەرا رێککەفتن ئەمنی و هاوکارییگ فراوانتر لە ناوەین سوریا و ئیسرائیل، وەگەرد باسکردن بی وینەی گام دیپلۆماسی ئەگەری".

لە راپۆرتەگە وتیش: "مەزەنە کریەێد وەرپرسەیل سوریا و ئیسرائیل وەی زویە گردەو بوون، ئەگەر هەس لە پاریس، وە ناوەنگیری ئەمریکا، ئەرا کۆتاییهاوردن وە رێککەفتن ئەمنی ناوەین سوریا و ئیسرائیل"، وەگورەی سەرچەوەیگ نزیک لە ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا.

وەگورەی راپۆرتەگە، گفتوگۆ لەبان "پڕۆژەی ستراتیژی و ئابووری هاوبەشی ئەگەری لە ناوچەیل ناوەین هەردوگ وڵات" بوود.

سەرچەوەگە وتیش: گەشبینییگ وەرچەو هەس لە ئەگەری وازکردن باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە دیمەشق وەرجە پایان ئمساڵ، وە لەوەرچەوگردن پیشکەفتنە ئاشکرایەیل خوازین سوریا ئەرا رێککەفتنەیل ئیبراهام.

سەرچەوەگە ئاشکرا کرد کە "پلان رەسەن سوریا سنووردار بوی وە ڕێککەفتن ئەمنی و وازکردن نویسینگەی پەیوەندی ئیسرائیلی لە دیمەشق وەبی ئەوەگ پێگەی دیپلۆماسی داشتوودر بەڵام پیشهاتەیل وەشیوەیگ وەرچەو زویترەو بوین لەژیر فشار ئەمریکا و وەتایبەت سەرۆک ترامپ و لە ناوەین زیایبوین وازبوین سوریا".

لە ڕاپۆرتەگە وتیش: "ئەگەر دیمەشق توانست بڕەسێدە رێککەفتن یەکگردن وەید دورزیەیل لە باشوور سوریا، هاوشیوەی رێککەفتن وەرد کورد لە باکوور خوەرهەڵات، و ئەگەر ئیسرائیل پابەن بوود وە رێزگردن لە یەکگردگی سوریا و یەکپارچەیی خاک سوریا، دی شەرع وازەو بوود ئەرا بەرزکردن رێککەفتنەگە وەرد ئیسرائیل نەک هەر تەنیا رێککەفتنیگ ئەمنی تا پەیوەندییە دیپلۆماسییەیل و باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە دیمەشق واز بوود".

سەرچەوەگە وتیش: "حکومەت شەرع زانێد کە نواخستن پرۆسەی ئاشتی وەرد ئیسرائیل وە کرادین ٢٥ ساڵەی بەرزاییەیل جۆلان، هاوشیوەی ئەو رێککەفتنە کە ئوردن وەرجەیە وەگەرد ئیسرائیل واژووی کردگە لەبان ناوچە سنوورییەیلە".