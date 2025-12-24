ئیسرائيل کوشتن وەرپرس سپۆنسەرکردن سەربازی حەماس راگەینێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان عەبدولحەی زەقوت راگەیان، کە وەرپرس بەش سپۆنسەرکردن سەربازیە لە بزووتنەوەی حەماس و خەڵک شار غەززەس.

سوپای ئیسرائیل و دەزگای ئاسایش گشتی (شاباك)، لە بەیاننامەیگ هاوبەش وت: زەقوت لەی ساڵ دویاییە وەرپرس وەکارهاوردن سەربازی ئەرا دەیان ملیۆن دۆلار بویە ئەرا حەماس، وە ئامانج وەردەوامی ئۆپراسیۆنەیل جەنگ وەرانەور ئیسرائیل.

سوپای ئیسرائیل و شاباک دووپات کردت لە وەردەوامی تەقەلایەیل بڕین سپۆنسەرکردن تیرۆر و نواگیریکردن هەر لایەنیگ کەسی لە تیرۆر بوود یا لە پیشکەشکردن پاڵپشتی ئەرا پەلان و جیوەجیکردن کارەیل هەڕەشەدان ئاسایش ئیسرائیل.

لە هەفتەی گوزەشتە، سوپای ئیسرائیل کوشتن رائد سەعد جیگر باڵ سەربازیی حەماس راگەیان، وتیش: لەی ماوەی دویاییە تەقەلای دووارە ئاوەدانکردن و بەرهەمکردن ئامرازەیل جەنگ لەناو ئەو ریخریاگ تیرۆریە داگە.