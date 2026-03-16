ئیسرائيل گورزەیل فراوانیگ وەگەرد شەفەق هەڤدەهەمین رووژ جەنگ لەبان تەهران وەشنێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، راگەیانن کە شەفەق ئمڕوو دووشەممە، شەپوول فراوانیگ لە گورزەیلی وەبان تەهران راگەیان، لە چوارچیوەی ئۆپراسیۆنەیل سەربازی وەردەوام وەبان ئیران لە هەڤدەهەم رووژی.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ ەەبلن تیلیگرام بڵاوی کرد وت: ئەو گورزەیل ژیرخانەیل رژیم ئیران لە تەهران کردنە ئامانج.

هەرلیوا، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی وت: ئیسرائیل و ئەمریکا رەزامەنی دان لەبان پلانەیل ئۆپراسیۆن تا سێ هەفتەی ئایندە لە جەنگ لەبان ئیران.

کەناڵەگە لە زوان سەرچەوەیل ئەمنی وت: ئیسرائیل ئەوەسا وەردەوام بوود لە پەلاماردان ئیران و ویرانکردن توانایەیل رژیم.

وتیش« مەزەنەیل هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلی نشان دەن کە نزیکەی 100 پاتری دژوە فرۆکەیل و120 رادار ویران کریاس، وەگەرد پەکخستن 70% لە سەکووەیل وەشانن مووشەک ئیرانی.