ئیسرائيل هەڕەشەی کوشتن هەر سەرکردەی نوویگ دەێد لەلایەن رژیم ئیران دانریەێد
2026-03-04T07:51:13+00:00

شەفەق نيوز - خوەرھەڵات ناوڕاس 

وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، وت: فەرمان وە سوپا داگە ئۆپراسیۆن کوشتن هەر سەرکردەی نوویگ لەلایەن رژیم ئیران بنریەێد، دووپاتیش کرد کە ئیسرائیل و ئەمریکا وەردەوام بوون لە کارکردن ئەرا رمانن ئی رژیمە.

   يسرائيل كاتس لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: هەر سەرکردەیگ رژیم ئیران دانەێد تا وەردەوام بوود لەبان ریڕەوی ریبەر باڵای وەرین عەلی خامەنەئی، ئەوەسا بوودە ئامانجیگ راستەوخۆ ئەرا لەناوبردن، و فەرمان وە سوپا دایمنە ئەرا ئامادەیی وەگشت ئامرازیگ ئەرا جیوەجیکردن کوشتنی.

 وتیش: ئەوەسا وەردەوام بویمن لە کارکردن وەگەرد هاوبەشەیل ئەمریکی ئەرا کاولکردن توانایەیل رژیم ئیران، و دروسکردن زەمینەیگ ئەرا گەل تا ئەو رژیمە بڕمنێد و ئاڵشتی بکەێد.

 رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، سوپای ئیسرائیل کوشتن 40 سەرکردەی ئیرانی وە گورز پیشەکی ئۆپراسیۆن سەربازی وەبان ئیران راگەیان، یەکیگیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵا بوی.

