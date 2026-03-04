ئیسرائيل هەڕەشەی کوشتن هەر سەرکردەی نوویگ دەێد لەلایەن رژیم ئیران دانریەێد

شەفەق نيوز - خوەرھەڵات ناوڕاس

وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، وت: فەرمان وە سوپا داگە ئۆپراسیۆن کوشتن هەر سەرکردەی نوویگ لەلایەن رژیم ئیران بنریەێد، دووپاتیش کرد کە ئیسرائیل و ئەمریکا وەردەوام بوون لە کارکردن ئەرا رمانن ئی رژیمە.

يسرائيل كاتس لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: هەر سەرکردەیگ رژیم ئیران دانەێد تا وەردەوام بوود لەبان ریڕەوی ریبەر باڵای وەرین عەلی خامەنەئی، ئەوەسا بوودە ئامانجیگ راستەوخۆ ئەرا لەناوبردن، و فەرمان وە سوپا دایمنە ئەرا ئامادەیی وەگشت ئامرازیگ ئەرا جیوەجیکردن کوشتنی.

وتیش: ئەوەسا وەردەوام بویمن لە کارکردن وەگەرد هاوبەشەیل ئەمریکی ئەرا کاولکردن توانایەیل رژیم ئیران، و دروسکردن زەمینەیگ ئەرا گەل تا ئەو رژیمە بڕمنێد و ئاڵشتی بکەێد.

رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، سوپای ئیسرائیل کوشتن 40 سەرکردەی ئیرانی وە گورز پیشەکی ئۆپراسیۆن سەربازی وەبان ئیران راگەیان، یەکیگیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵا بوی.