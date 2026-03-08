ئیسرائيل هەڕەشەی کوشتن شوینگر خامەنەئی دەێد و هەر کەسیگ بەشداری بکەێد لە دانیشتن دامەزراننی

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، هەڕەشەی وەئامانجگردن هەر شوینگر نوویگ دا کە جویر. ریبەر ئیران لە شوین خامەنەئی دانریەێد، هەمیش هەڕەشەی گشت ئەو کەسەیلە دا کە لە دانیشتن دامەزراننی بەشداری بکەن.

ئەفیخای ئەدرعی قسەکەر سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: باڵ درویژ ئیسرائیل رەسێد ئەرا وەشوینکەفتن شوینگر ریبەر و هەر کەسیگ بخوازێد دانەێدەی.

ئەدرعی وتیش: قەت پاپا لە پەلامارۆا ئەو کەسەیلە نیەکەیمن کە بەشداری لە گردەوبوین هەڵوژاردن ریبەر نوو بکەێد.

وەرجەیە، میدیایەیل راگەیانن ئیران خەوەردان لە چەن ریگرییگ لەناوی هەڵوژاردن شوینگر نوویگ ئەرا خامەنەئی.

ئاژانس مهر ئیرانی لە ژوان محمد مەهدی میرباقری ئەندام ئەنجومەن پسپۆڕەیل ئیران دووپات کرد کە لەلای زۆرینە رەسینە ئەرا هەماهەنگی لەباوەت هەڵوژاردن شوینگر خامەنەئی، وەلێ چەن ریگرییگ لەی کارە هەس.