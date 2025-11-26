ئیسرائيل هەڕەشەی پەلاماردان لوبنان دەێد

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

يسرائيل كاتس، وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، باس نەوین نشانەیل وازهاوردن حزبولڵا لە چەک کرد، وتیش رییگ لە نوای ئیسرائیل نییە لە زیاتر وەکارهاوردن هاز.

كاتس لە دانیشتنیگ بەسیاگ تەگەرم کەسەی کاروبار دەرەکی و وەرگری لە کنیست، کە کەناڵ هەفت ئیسرائیلی بەشیگ لەلی پەخش کرد وت: بیچەککردن حزبولڵا وەرجە کۆتایی ساڵ وەجی نیەتیێد، و ئاگاداری کرد کە ئیسرائیل ئەوەسا لە لوبنان پەنا وە هاز بەێد ئەگەر ئی پەیمانە جیوەجی نەکەێد کە ئەمریکا وتیە حزبەگە وەپی پابەند بویە.

وتیش: باوەڕ نیەکەم حزبولڵا لە خوەیەو واز لە چەک بارێد، و ئەگەر ئەوە وەجی نەهات، رییگ ترەک بیجگە وەکارهاوردن هاز جاریگ ترەک لە لوبنان نییە.

کاتس وتیش: ئیدارەی ئەمریکی کۆتایی ساڵ جویر مەوقەیگ دیاری کرد ئەرا بیچەککردن حزبەگە، وتیش: هیچ نشانەیگ پیشەیی لە وەجیهاتن ئەوە لەبان زەوی نیەونێد.

یەیش دویای چەن رووژیگ لە کوشتن سەرکردەی ناودیار لە حزبولڵا هەیسەم تەباتەبائی وەلایەن ئیسرائیل لە بەیروت تیەێد، لە ئۆپراسیۆنیگ کە تەلئەبیب وت: بەشیگە لە تەقەلایەیلی ئەرا نواگیریکردن حزبەگە لە دووارە بیناکردن توانایەیلی.