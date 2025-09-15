ئیسرائيل: ژنەیل مۆساد رەسینە ئیران و ئەرکەیلیگ لەناوی جیوەجی کردن

2025-09-15T14:14:42+00:00

شەفەق نيوز- وەدویاچگن 

رووژنامەی "جيروزاليم پۆست"، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە دەیان لە ژنەیل مۆساد رەسینە ناو ئیران و لەبان زەویەگەی بوین، و ئەرکەیلیگ جیاجیا جیوەجی کردن مەوقەی پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان بەرنامەیل ئەتۆمی و مووشەکی بالیستی ئیران لە حوزەیران گوزەشتە.

رووژنامەگە وتیش: دافید برنیاع وەڕیەوبەر دەزگای هەواڵگری ئیسرائیل نووڕێد ئەو رۆلە کە ئۆپراسیۆنەیل مۆساد مەوقەی جەنگ ئیسرائیل و ئیران رانیە فرە گرنگ بوی.

 وتیش برنياع، سەدان لە سیخوڕەیل کلکرد، کەسەیلیگ لەناویان بوی مۆساد خستەیانە کار، ئەرا جیوەجیکردن ئەرکەیلیگ لەناو ئیران.

