ئیسرائيل: ژنەیل مۆساد رەسینە ئیران و ئەرکەیلیگ لەناوی جیوەجی کردن
2025-09-15T14:14:42+00:00
شەفەق نيوز- وەدویاچگن
رووژنامەی "جيروزاليم پۆست"، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە دەیان لە ژنەیل مۆساد رەسینە ناو ئیران و لەبان زەویەگەی بوین، و ئەرکەیلیگ جیاجیا جیوەجی کردن مەوقەی پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان بەرنامەیل ئەتۆمی و مووشەکی بالیستی ئیران لە حوزەیران گوزەشتە.
رووژنامەگە وتیش: دافید برنیاع وەڕیەوبەر دەزگای هەواڵگری ئیسرائیل نووڕێد ئەو رۆلە کە ئۆپراسیۆنەیل مۆساد مەوقەی جەنگ ئیسرائیل و ئیران رانیە فرە گرنگ بوی.
وتیش برنياع، سەدان لە سیخوڕەیل کلکرد، کەسەیلیگ لەناویان بوی مۆساد خستەیانە کار، ئەرا جیوەجیکردن ئەرکەیلیگ لەناو ئیران.