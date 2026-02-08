ئیسرائيل: مووشەکەیل بالیستیی ئیران رخدارییگە لە سنوور ناوچەگە رەد کەێد

شەفەق نيوز- خوەرهەڵات ناوڕاس

جەدعون ساعر وەزیر دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە بەرنامەی مووشەک بالیستی ئیران هەڕەشەیگ دروس کەێد کە تەنیا لەبان ڕیسر و ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس نییە، وەلێ درویژەو بووک تا رەسێدە دەوڵەتەیلیگ دەیشت هەرێمەگە، هوشداری دا لە کاریگەریەیل بەرزەوبوین توانایەیل سەربازی تەهران لەبان ئاسایش ناودڵەتی.

ساعر لە دیدار راميريز ليكو وەزیر دەیشت بەرگوای، لە بارەگای وەزارەت دەیشت ئیسرائیل، وت: بیچەککردن بزووتنەوەی حەماس فەلەستینی، و چووڵکردن غەززە لە چەک گرنگە جویر مەرجیگ سەرەتایی ئەرا ئاسایش هەرێمی.

ساعر باس پشتگیریکردن خوەی کرد ئەرا پلان دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، تایبەت وە کەرت غەززە، دووپاتیش کرد کە خوازێد ئاسایش و ئارامی ناوچەگە و بانانیگ خاستر ئەرا خەڵک غەززە دروس بکەێد، لە وەختیگ دووپات کرد کە گەوهەر پلانەگە جی دانوسەنین نییە.

وەزیر ئیسرائیل ئافەرین لە رۆڵ باراگوای کرد کە سوپای پاسداران وە ریخریاییگ تیرۆری دادە قەڵەم، هوشداری دا کە هەر تەقەلایگ لەلایەن تەهران تا چاک ئەتۆمی بکەفێدە دەسیر رخبارییگ ئاشکرا وەبان ئاشتی جیهانی دروس کەێد.

ساعر لە خود وەختەگە وت: مووشەکەیل بالیستیی دویرمەودا کە رژیم ئیران خوازێد بەرهەمیان بکەێد نەک هەر هەڕەشەی ئیسرائیل و تەنیا دەێد، وەلێ هەڕەشەی دەوڵەتەیل ئەوروپایش دەێد.

لەلای خوەییش، وەزیر دەیشت باراگوای دووپات کرد لە پشتگیریکردن تەواو وڵاتەگەی ئەرا ئیسرائیل، و دووپات کرد لە مافی لە وەرگریکردن لە خوەی و بویینی، وتیش: بڕیار وازکردن باڵیۆزخانەی باراگوای لە قودس سیاسەت دەرەکی ئاشکرا و رێکیگ نشان دەێد.