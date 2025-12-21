ئیسرائيل دوو ئەندام حزبولڵا لە باشوور لوبنان کەێدە ئامانج

شەفەق نيوز- بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان دوو ئەندام حزبولڵا لە ناوچەی یاتر لە باشوور لوبنان راگەیان.

وەگورەی زانیارییەیل سەرەتایی، دوو پەلامار جیاجیا وە درۆنیگ ئیسرائیلی لەو ناوچە جیوەجی کریا، لە وەختیگ میدیایەیل لوبنانی دووپات کردن لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک.

ئی پەلامارە دویای یەک رووژ لە پەلاماریگ هاوشیوە تیەێد وە درۆن ئیسرائیل، دویەکە شەممە، وەبان ناوچەی تیبە لە باشوور لوبنان، و خەوەر دریا لە تەقیان درۆنیگ خوەیکوش ئیسرائیلی لەناو ماڵ چووڵیگ لە ناوچەی بلیدای باشوور وەبی توومارکردن زەخمداری.

رێککەفتن ئاگربەسی وە پشتگیری ئەمریکا لە تشرین دویەم 2024، کۆتایی وە زیاتر لە ساڵیگ جەنگ ناوەین ئیسرائیل و حزبولڵا هاورد، کە پەڵپ بیچەککردن گرووپەیل هاوپەیمان ئیران گرد هەرلە ناوچەیل خوار چەمەو تا کەنار ئیسرائیل.

دەسەلات لوبنان وە سەرۆکایەتی سەرۆک جۆزیف عۆن، ئەرکدار ئەو سوپا کرد کە وەلایەن ئەمریکا پشتگیری کریاس پلانیگ ئەرا گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت تا کۆتایی ساڵ دانەێد.