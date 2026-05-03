ئیسرائیل 20 ئاوای هاوسنوور وەگەرد لوبنان ویرانکرد
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
رووژنامەی "نیویۆرک تایمز"،ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کارەیل وێرانکردن سوپای ئیسرائیل لە نزیک سنوور وەگەرد لوبنان ئەنجامی دایە، بویە هووکار تەختکردن نزیکەی 20 ئاوای وە شێوەی بەرفراوان.
رووژنامەگە وەپای وێنەیل مانگە دەسکردەیل دیاریکرد "وێرانکردنەگە باڵەخانەیل حکومەتی و ژێرخان شارستانی گردیەسەو، یەیش زەرەد فرەیگ رەسانیە وەو ناوچە نیشتەجێیەیلە ک لە ناو کڕ سنووریین".
وەپای قسەی سوپای ئیسرائیل کە ردووژنامەگە بڵاوی کردیە: "رێنماییەیل سەربازی ریگە دەێد ئەرا وێرانکردن ئەو شوونەیلە کە ئەرا مەبەست سەربازی وەکار تیەن، یان ئەو وەختەیلە بارودۆخ هووکار ئۆپراسیۆنەیل هەوەجە بکەێد".