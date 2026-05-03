‏ئیسرائیل 20 ئاوای هاوسنوور وەگەرد لوبنان ویرانکرد

‏ئیسرائیل 20 ئاوای هاوسنوور وەگەرد لوبنان ویرانکرد
2026-05-03T13:15:26+00:00

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏رووژنامەی "نیویۆرک تایمز"،ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کارەیل وێرانکردن  سوپای ئیسرائیل لە نزیک سنوور وەگەرد لوبنان ئەنجامی دایە، بویە هووکار تەختکردن نزیکەی 20 ئاوای وە شێوەی بەرفراوان.

‏رووژنامەگە وەپای وێنەیل مانگە دەسکردەیل دیاریکرد  "وێرانکردنەگە باڵەخانەیل حکومەتی و ژێرخان شارستانی گردیەسەو، یەیش زەرەد فرەیگ رەسانیە وەو ناوچە نیشتەجێیەیلە ک لە ناو کڕ سنووریین".

‏وەپای قسەی سوپای ئیسرائیل کە ردووژنامەگە بڵاوی کردیە: "رێنماییەیل سەربازی ریگە دەێد ئەرا وێرانکردن ئەو شوونەیلە کە ئەرا مەبەست سەربازی وەکار تیەن، یان ئەو وەختەیلە بارودۆخ هووکار ئۆپراسیۆنەیل هەوەجە بکەێد".

‏‌

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon