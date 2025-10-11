ئیسرائیل وە گورز ئاسمانی کەسیگ لە باشوور لوبنان کوشێد

شەفەق نيوز- بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان، گورزیگ وەبان ماشینیگ لە ناوچەی قەلاویە، نزیک شار سوور لە باشوور لوبنان وەشان، کە بویە مدوو کوشیان رانندەگە.

هەرلیوا، میدیایەیل راگەیانن ناوخوەیی وتن: درۆنیگ بۆمب ئەرا ماڵ چووڵیگ وەشانیە لەناوڕاس ناوچەی عیتا شەعب لە قەزای بنت جبێل، کە بەشیک لە بیناگە رمانیە، و زەرەد گەورەیگ وەو ناوە رەسانیە.

ئی گورزەی دویای چەن ساعەتیگ تیەێد لە جیوەجیکردن دەیان گورز سەخت لەلایەن ئیسرائیل وەبان ناوچەی مسیلح کە شوینەیل فراوانیگ لە باشوور لوبنان لەرزان.