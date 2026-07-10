ئیسرائیل چەوەڕی رەزامەنی ترەمپە تا بەێد لە ئیران
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ئمڕوو جومعە، دەسەی پەخش گشتی ئیسرائیلی "کان" راگەیان، کە بەشیگ لە وەرپرسەیل ئیسرائیلی خوەشیان تیەێد بەشدار بوون لەو گورزە ئەمریکییەیلە کە وەشیەنە بان ئیران.
وەپای "کان"، وەرپرسەیل ئیسرائیلی چەوەڕی رووشنایی سەوزن لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئەرا بەشداریکردن لە گورزەیل دۊای دوو رووژ لە ئاڵووزی سەربازی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران.
راپۆرتەگە دیاری کرد کە وەرپرسەیل ئیسرائیلی چەوەڕی وەردەوامبۊن پەلامارەیل هاوبەش ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کەن لە ماوەی چەن رووژ کەم ئایندە.
رووژنامەی "نیویۆرک پۆست" ئەمریکی لە زوان سەرچەوەیگ ئیسرائیلییەو وت کە وڵاتەگەی گرنگی دەێد وە بەشداریکردن لە گورزەیل ئایندەیی، و "دەسپکردن جەنگەگە وە شیوەیگ تەواو".
سەرچەوەگە زیای کرد: "ئیمە ئامادەیمن ئەرا ئەنجامداین ئی کارە جاریگ ترەک ئەگەر هەوەجە بکەێد"، و ئاشکرا کرد کە "ئیسرائیل، هەرچەن خوەشی لە گلەوخواردن ئەرا ڕەوشیگ نیەتێد کە لەناوی مەدمییەیل ناچار بوون پەنا بگرنە وەر حەشارگەیل، باوجی نیەخوازێد چەوپووشی لەوە بکەێد کە لە ئیران روی دەێد".
و وەردەوام بۊ: "لەوەر یە، ئەگەر ئیە ئەو باجە بوود کە بایەسە بیەیمنەی، ئیمە وەرگەی ئی رەوشە گریمن".
یەیش لە وەختیگە ماڵپەڕ "ئەکسێۆس" ئەمریکی، وەرجەتر لە ئمڕوو جومعە، راگەیان کە قەتەر و پاکستان و ناوجیکردنیج ترەک لە ناوچەگە تەقەلا دەن ئەرا کەمەوکردن تونی ئاڵووزی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، و زینگەوکردن گفتوگۆیل ناوەین هەردوگ لا.
ناوجیکەرەیل، وەپای ماڵپەڕەگە، دۊنن کە "بیجگە لە ئاڵووزییەیل دۊایی، هەردوگ لا پیشکەفتن گەورەیگ داشتنە وەرەو ڕەسێن وە ڕگرێککەفتنیگ لە خولەیل گفتوگۆ وەرینەیل، و خوازن ریگری بکەن لە رمیان یاداشت لەیەکفامستن".