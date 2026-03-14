‏ئیسرائیل ویرانکردن ١١٠ بارەگای حزبوڵا ڕاگەیان لە دەسوەپیکردن ئۆپەراسیۆن "نەڕەی شێر"ـەو تا ئیسە

‏شەفەق نیوز - قودس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، ڕاگەیان هێزەیل ئاسمانی و زەمینی نزیکەی 110 بارەگای سەر وە حزب حزبوڵای لوبنانی کردنەسە ئامانج، یەیش لە دەسوەپیکردن ئۆپەراسیۆنە سەربازییگە کە ناوی دانانە "نەڕەی شێر" (زئير الأسد) لە کوتایی مانگ شوبات گوزەیشتە، لە ناو جەرگەی ئەورەڵکردن فرەی گرژییەیل مەیدانی کە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس وەخوەی دوینێد.

‏میدیایەیل عیبری لە زوان سوپای ئیسرائیل بڵاو کردنە گورزەیل ژیررخانەیل فرە گرنگ حزبوڵا لە "بەیروت" پایتەخت گردیەسەو، و وەگەرد ئەوەیش بڕیگ لە بنکە و ناوەندەیل فەرماندەیی لە باشوور لوبنان ویرانکردنە، ئێ کارەیلە ئەرا لاوازکردن توانای سەربازی حزبوڵا و دابینکردن ئاسایش سنوورەیل باکوورە.

