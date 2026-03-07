ئیسرائیل وە ئامانجگردن دامەزراوەی موشەکی و پێگەی سەربازی لە ناو جەرگەی ئیران راگەیان
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان شەپوول نوویگ پەلامارداین ئاسمانی راگەیان کە ژیرخانەیل سەربازی له تەهران و ناوچەیل ترەک ناوڕاس ئیران کردیەسە ئامانج.
سوپا لە بەیاننامەیگی راگەیان، زیاتر لە 80 فرۆکەی جەنگی سەر چەک ئاسمانی خوەی بەشدار پەلامارەگە بوین، نزیکەی 230 تەقەمەنی وەبان پێگەیل سەربازی سەر وە ئیران وشاننە.
ئاشکرایکرد، لەناوەین ئەو ئامانجەیلە وە ئامانجی گیردیمنە دامەزراوەیل ناو سوپای پاسداران ئیرانە، وزانکۆی ئیمام حسێن، کە باس لەوەکرێد جویر بنکەیگ فریاگوزاری و کۆمەڵگەیگ ئەرا کووکردن هێزەیل سوپای پاسداران وەکارهاوریایە.
وتیش، هەمیش پەلامار شوینەیل ئەمارکردن سەر وە یەکەی مووشەکی دریاس کە ژیرزەمین و ژیرخان ئابووری گرێدەخوەی ئەرا تەقەکردن مووشەکەیل وە ئاراستەی ئیسرائیل، وەرد شوینەیلیگ لەژیر زەوی ئەرا ئەمارکردن و بەرهەمهاوردن مووشەک بالستی کارکەێد و سەدان سرباز هاناوی.
دیاریکرد، گورزەیل هەمیش، بارەگایەیل مووشەک وشانن کردیەسە ئامانج لە چەن شوینیگ ناوچەی خوەرئاوا و ناوڕاس ئیران، دووپاتکرد ئامانج لەلی کەمکردن ئۆپراسیۆنەیل مووشەک وشاننە وە ئاراستەی خاک ئیسرائیل.