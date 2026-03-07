‏ئیسرائیل وە ئامانجگردن دامەزراوەی موشەکی و پێگەی سەربازی لە ناو جەرگەی ئیران راگەیان

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان شەپوول نوویگ پەلامارداین ئاسمانی راگەیان کە ژیرخانەیل سەربازی له تەهران و ناوچەیل ترەک ناوڕاس ئیران کردیەسە ئامانج.

‏ سوپا لە بەیاننامەیگی راگەیان، زیاتر لە 80 فرۆکەی جەنگی سەر چەک ئاسمانی خوەی بەشدار پەلامارەگە بوین، نزیکەی 230 تەقەمەنی وەبان پێگەیل سەربازی سەر وە ئیران وشاننە.

‏ئاشکرایکرد، لەناوەین ئەو ئامانجەیلە وە ئامانجی گیردیمنە دامەزراوەیل ناو سوپای پاسداران ئیرانە، وزانکۆی ئیمام حسێن، کە باس لەوەکرێد جویر بنکەیگ فریاگوزاری و کۆمەڵگەیگ ئەرا کووکردن هێزەیل سوپای پاسداران وەکارهاوریایە.

‏وتیش، هەمیش پەلامار شوینەیل ئەمارکردن سەر وە یەکەی مووشەکی دریاس کە ژیرزەمین و ژیرخان ئابووری گرێدەخوەی ئەرا تەقەکردن مووشەکەیل وە ئاراستەی ئیسرائیل، وەرد شوینەیلیگ لەژیر زەوی ئەرا ئەمارکردن و بەرهەمهاوردن مووشەک بالستی کارکەێد و سەدان سرباز هاناوی.

‏دیاریکرد، گورزەیل هەمیش، بارەگایەیل مووشەک وشانن کردیەسە ئامانج لە چەن شوینیگ ناوچەی خوەرئاوا و ناوڕاس ئیران، دووپاتکرد ئامانج لەلی کەمکردن ئۆپراسیۆنەیل مووشەک وشاننە وە ئاراستەی خاک ئیسرائیل.

