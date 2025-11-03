ئیسرائیل چوودە ناو شوینەیل نوویگ لە سوریا

شەفق نيوز- دیمەشق

روانگەی ماف مرۆڤ سوریا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە سێ ئامێر سەربازی ئیسرائیلی دویای نیمەی شەو چگنەسە ناو زەویەیل سوریا، وەرەو ئاوای معربە لە ناوچەی یەرمووک لە دەیشتایی خوەرئاوای درعا، وەبی تەقەکردن و رویوەڕویبوین.

روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سێ ئامێر سەربازی ئیسرائیل شەو چگنەسە ناو زەویەیل سوریا، کە چگنە ناو ئاوای معربە لە ناوچەی یەرمووک لە دەیشتایی خوەرئاوای درعا.

وتیش: ئەو ئامێرەیلە تا مەودای سنوورداریگ چگنە ناو ئاوایەگە، دویای ئەوە گلەو خواردن وەرەو جۆلان، وەبی توومارکردن تەقەکردن یا زەخمداری.

وتیش: ئی رویداوە لە زەنجیرەیگ جویلەی ئیسرائیل لەناو زەویەیل سوریا تیەێد، وەتایبەت لە پارێزگای قونەیترە و درعا، کە ناوچەگە لە دویادویای ساڵ 2024 وەنواچگن و وەئامانجگردن ئیسرائیل زیاییگ وەخوەی دی، لە سای بیدەنگییگ تەواوی وەبی نواگیریکردن لەلایەن حکومەت سوریا.