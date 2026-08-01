ئیسرائیل کوشتن 3 لە سەرکردەیل حەماس راگەیەنێد

شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوەڕاس

سوپای ئیسرائیلی، رووژ شەممە، کوشتن پزیشکیگ فەلەستینی راگەیان کە توومەتباری کرد وە ئەوەگ کە سەرکردەس لە بزووتنەوەی "حەماس" و ئەوەگ تەرم هەردوگ بارمتە روومی گۆنین و عەریف نوعا مەرتسیانۆ دەسوەسەر کردگە، لەوەخت پەلامارەگەی 7 ئۆکتۆبەر.

فڕۆکەوان جەنگی ئیسرائیلی، شەو جمعە، گورزەیلیگ سەخت لەبان شار غەززە جیوەجی کرد کە یەکیگ لە باڵەخانە نیشتەجیبۊیەیل لە گەڕەک "سەفتاوی" کردە ئامانج، کە بۊە مدوو تەقیانەیل رخداریگ.

قسەکەر سەربازی ئیسرائیلی وت کە سوپاگە عەبدولڕەحیم کوردی جیگر فەرماندەی شانەیگ لەناو باڵ سەربازی سەر وە بزووتنەوەی "حەماس" کوشتگە، وە گورزیگ لەبان شار غەززە، و لەری پلاتفۆرم "ئێکس" بڕگەیگ ڤیدیۆیی بڵاو کرد کە ساتەگەی کوشتنەگە بەڵگەدار کەێد.

قسەکەرەگە زیای کرد کە کوردی چۊ پزیشک لە خەسەخانەی شیفا لە غەززە کار کردگە، و لە سەرەتای جەنگەگە دەسی بۊە لە دەسوەسەرکردن رفیاگ روومی گۆنین لە ناوچەی لیوای غەززە و لە خەسەخانەی شیفا، و دەسوەسەرکردن رفێیاگ عەریف نوعا مەرتسیانۆ لە ناوچەی لیوای غەززە، دۊای کوشیانی و تا گلاهاوردن تەرمەگەی لەلایەن سوپای ئیسرائیلیەو.

قسەکەر سەربازییەگە دیاری کرد کە "لە جەنگەگە، و وە تایبەت لەی ماوەی دۊاییە، کوردی وەردەوام بۊ لە تەقەلایەیل ئەرا پیلانەیل تیرۆریستی دژ وە هیزەیل سوپا و ئیسرائیلییەیل و هەڕەشەیگ بۊ ئەرا بان هیزەیل".

وەرجە ئەوەیش وە چەن سەعاتیگ، ئیسرائیل کوشتن محەمەد عەبد راگەیان کە وەسفی کەێد وە ئەوەگ "وەرپرس دابینکردن"ە لەناو بزووتنەوەی حەماس، بیجگە لە کوشتن ئەحمەد ئەنقەر کە وت فەرماندەس لە بزووتنەوەگە.