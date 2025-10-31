ئیسرائیل کوشتن ئەفسەر ئەندازیار سەربازی لە حزبولڵا راگەینێد

شەفەق نيوز- بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعەر کوشتن یەکیگ لە سەرکردەیل حزبولڵای لوبنان راگەیان، ئەوەیش وە گورزیگ ئاسمانی لە ئاوای کونین لە ناوچەی نەبەتیە لە باشوور لوبنان.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: دەرۆنیگ ئیسرائیل ئیبراهیم محمد رەسلان ئەفسەر ئەندازیاری سەربازی لە حزبولڵای لوبنان کوشت.

وتیش: رەسلان دەسی لەناو تەقەلایەیل دووارە ئامادەکردن ژیرخانەیل حزبەگە بویە، و ئیسرائیل جویر هەڕەشە وەگەردی رەفتار کرد، بیجگە بەشداریکردنی لە شکانن رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین ئیسرائیل و لوبنان.

دەسەڵات وەکوو ماتووڕسکڵیگ بوی مەوقەی پەلاماردانی وە درونیگ ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان، و سوپای ئیسرائیل دووپات لە خەوەر کوشتنی کرد.

کەناڵ ئای 24 وتارەیل جۆزیف عۆن سەرۆک لوبنان، ئمڕوو جمعە، بڵاو کرد، کە لەناوی توومەتبار ئیسرائیل وە شکستهاوردن وە دانوسەنینەیل کرد.

وتیش: دانوسەنین ئامانجی گلەوداین زەویەیل داگیرکریایمان بوی و گلەوداین دیلەیل، و کیشانەوەی تەواو ئیسرائیلڕ ئی کار تەنیا دوژمنایەتی لەو لەلایەنەگە هاورد.

عزن داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد پشتگیری لە هەڵوێست وڵاتی بکەێد، دووپات کرد کە شمارەی سەربازەیل سوپای لوبنان ئەوەسا وەگەرد کۆتاێی ساڵ لە باشوور وڵات رەسێد ئەرا 10 هەزار.