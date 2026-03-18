ئیسرائیل کوشتن سەرۆک هەواڵگری ئیران راگەینێد

يسرائيل كاتس وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشممە، کوشتن ئیسماعیل خەتیب وەزیر هەواڵگری ئیران راگەیان، لە وەختیگ تەلئەبیب باس فراوانکردن ئۆپراسیۆنەیلی و بەرزکردن ئاست جەنگ لە بەرەیل لوبنان و ئیران کرد.

كاتس لە ئاشکراکردنی ئەرا دەزگا ئەمنییەیل، وەگورەی میدیایەیل عیبری وت: ئیسرائیل وەزیر هەواڵگری ئیران کوشت، ئەوەیش دویای چەن ساعەتیگ لە راپۆرتەیلیگ ئیسرائیلی کە باس جیوەجی تەقەلای کوشتنیگ دویەشەو لە تەهران کردنە وەگەرد چەوەڕیکردن دەرئەنجامەیلی.

کاتس باس بەرزکردن ئاست ئەو جەنگە کرد کە ئیسرائیل وەبان ئیران و حزبوڵا رانێدر و باس چشتەیلیگ ناکاوی لە جویراجویر بەرەیل کرد، وەبی ئاشکراکردن سروشت بەرزکردن جەنگ، چ لە فراوانکردن ئۆپراسیۆنەیل یا خەسەوکردن کوشتن کەسایەتیەیل یا چگن وە هشکایی.

وتیش: بنیامین نتنیاهو سەرۆک حکومەت ئیسرائیل ئازادی وە سوپا داگە ئەرا جیوەجیکردن کوشتن سەرکردەیل ئیران وەبی هەوەجەی مووڵەت لە سەرکردایەتی سیاسی، لە ریکارەیل نوویگ کە جویر میکانیزمەیل وەرین نییە.