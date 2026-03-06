ئیسرائیل کوشتن کاروەڕیخەر ریبەر ئیران لە تەهران راگەینێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، کوشتن عەلی ئەسغەر میر حیجازی کاروەڕیخەر نویسنگەی ریبەر ئیران وە گورزیک لە تەهران راگەیان.

سوپای ئیسرائیل وتیش: پەلامار سەرکردەیگ ئێرانی ناودیار داگە لە تەهران، دیاری کرد کە کە ئەویش عەلی ئەسغەر میر حیجازی بویە کە کاروەڕیخەر نویسنگەی ریبەر ئیرانە.

لە 28 شوبات گوزەشتەو، ئیسرائیل و ئەمریکا پەلامار ئیران دەن، کە ئەو پەلامارەیلە بوینەسە مدوو کوشیان سەدان کەس، یەکەمیان عەلی خامەنەئی ریبەر ئیران بوی، وەگەرد وەرپرسەیلیگ ئەمنی، لە وەختیگ تەهران وە وەشانن مووشەک و درۆنەیل وەرەو ئیسرائیل وەڵام دەێد.

تەهران هەمیش لەبان شوینەیلیگ وە پەلامارەیلی وەڵام دەێد کە وەپییان ئویشێد: بەرژەوەنیەیل ئەمریکا لە دەوڵەتەیل عەرەبی، کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری و زەرەد وە شوینەیلیگ شارستانی.