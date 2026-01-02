ئیسرائیل گورزەیلی لەبان باشوور لوبنان وەشنێد

شەفەق نيوز – بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، سەرلەنوو دەسکردن وە گورزەیل سەختیگ وەبان 6 شوین لە باشوور لوبنان.

سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی خەوەردان کە گورزەیل ئیسرائیل شوینەیلیگ لە کویەی رەیحان و دەورگرد ناوچەی ئەنسار و دەورگرد ناوچەی نیما و دووڵ زفتا و شوینەیلیگ ترەک لە دەورگرد ناوچەی زەراریە لە باشوور وڵات کردنە ئامانج.

گورزەیل ئیسرائیل رەسینە شوینەیلیگ لە بەرزاییەیل هەرێم توفاح لە باشوور لوبنان.

سوپای ئیسرائیل وت: وەردەوامە لە جیوەجیکردن پەلامارەیلی وەبان حزبولڵا لە باشوور لوبنان.

سوپای ئیسرائیل وت: کۆمەڵگەی راهێنان و دەزگایەیل سەربازی ئەمارکردن چەک حزبولڵا کردیەسە ئامانج.