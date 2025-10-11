ئیسرائیل گورزەیل سەختیگ دەێد لە لوبنان
شەفەق نيوز- لوبنان
سوپای ئیسرائیل، شەفەق ئمڕوو شەممە، دەیان گورز سەخت وەبان ناوچەی مسیلح جیوەجی کرد، رممەیلیان شوینەیل فرەیگ لە باشوور لوبنان هاوردە لەرزە.
پارچە ڤیدیۆیلیگ لەلایەن چالاکوانەیل لوبنانی لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوین مەوقەی کەفتن گورز و رممە و تەقینەوە کەپەیل نشان دان، و ئاگرەیل گەورەیگ لەلییان گولپە کرد.
وەگەرد ئەوە، سوپای ئیسرائیل راگەیان کە چەک ئاسمانی پەلامار ژیرخانەیل حزبولڵا دا کە ئامێر ئەندازیاری لەناویان بویە ئەرا دووارە ئامادەکردن ژیرخانەیل تیرۆری لە باشوور لوبنان.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: حزبولڵا وەردەوامە لە تەقەلایلی ئەرا دووارە ئامادەکردن ژیرخانەیل تیرۆری لە گشت لوبنان، لە وەختیگ مەدەنیەیل لوبنان خەێدە رخداری و جویر قەڵغان وەکاریان تیەرێد.
وتیش: ئی ئامێرەیلە و چالاکی حزبولڵا لە ناوچەگە شکاننە ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان، دووپاتیش کرد کە سوپای ئیسرائیل وەردەوامە لە کار ئەرا مقیەتیکردن دەوڵەت ئیسرائیل.