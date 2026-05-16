ئیسرائیل گورزەیل ئاسمانی وەشنێد و هوزشداری چووڵکردن دەێدە ئاواییەیل لوبنانی

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە ئیسرائیل گورزەیلیگ ئاسمانی وەشانیە و هووشدارییگ ئەرا چوزڵکردن دەرکردگە ئەرا دانیشتگەیل ئاواییەیل لوبنانی.

میدیایەیل راگەیانن دیاری کردن کە پەلاماریگ ئیسرائیلی ئەو ناوچە کردیەسە ئامانج کە کەفێدە ناوەین ئەڕنوون و یەحمەر شەقیف لە باشوور لوبنان.

وتنیش: سوپای ئیسرائیلی هووشداری چووڵکردن داگەسە دانیشتگەیل 9 ناوچە لە باشوور لوبنانی ئەرا دویرییگ کە کەمتر نەوود لە 1000 مەتر، کە گشت ئەو ناوچەیلە کە هووشداری وەپییان دریاس کەفنە باکوور لیتانی.

لەلای خوەییش، سوپای ئیسرائیلی راگەیان لە چەودیاریکردن دزەکردن درۆنیگ لە لوبنانەو لە ناوچەی مێرۆن و کۆتاییهاتن رۊداوەگە وەبی کەفتن هیچ زەخمدارییگ.

لەی باوەتەو، بەرەی ناوخۆیی ئیسرائیلی، وت: فیکەی هووشداری لە سەدێ مێرۆن لە جەلیل باڵا خریا کار دۊای چەودیاریکردن درۆنەگە.

ئی پیشهاتەیلە لە وەختیگ تیەین، کە شاند لوبنانی بەشدار لە دانوسەنین وەگەرد ئیسرائیل لە واشنتۆن، ئیوارەی دۊکە جومعە بوی، و دووپات کرد کە دیدارەیل رەسینەسە وەرەونواچگنیگ دیپلۆماسی وەرچەو لە بەرژەوەنی لوبنان و درویژەوکردن وسانن تەقەکردن.

ئی پیشهاتە دیپلۆماسییەیلە هاوەخت بویت وەگەرد راگەیانن سوپای ئیسرائیلی ئەرا چەسپانن ناوچەیگ سەربازی بەسیاگ لە ناوچەی پارچەی کناراو دەریایی لە رەئس ناقوورە، و دەرکردن هووشدارییگ پەلە ئەرا دانیشتگەیل شار سوور لە باشوور لوبنان، کە داوای چووڵکردن باڵەخانەیل دیاریکریاگ وەپەلە کەێد، وە دەسپیچگ وەکارهاوردنیان لەلایەن حزبولڵاوە.

وەزارەت تەندروسی لوبنانی، ئیوارەی دۊکە جومعە، خەوەردا لە کوشیان 3 فریاگوزار لە پەلاماریگ ئیسرائیلی وەبان سەنتەر دەسەی تەندروسی سەروە وەرگری شارستانی و ویرانکردنی وە شیوەی تەواویگ لە قەزای نەبەتیە لە باشوور وڵاتەگە، کە یەیش ئامار کوشیاگەیل ئەرا ئمڕوو وەرەو 10 بەرزەو کەێد.

و وەزارەت تەندروسی لوبنانی، لە وەختیگ زۊتر لە ئیوارەی دۊکە جومعە، خەوەردا کە پەلامارە ئاسمانییە ئیسرائیلییەیل لەبان باشوور و باشوور خوەرهەڵات لوبنان بوینەسە هووکار کوشیان 55 کەس لە ماوەی 48 سەعات گوزەشتە، وەل ئەوەگ وسانن تەقەکردنیگ هەس کە لە 17 نیسان / ئەپریل گوزەشتە رەسیەسە پی.

وەزارەتەگە ئاشکرا کرد کە بڕ گشتی شمارەی ئەو هاووڵاتییەیلە کە کوشیانە لە وەخت دەسکردن جەنگ لە 2 ئازار / مارس گوزەشتەو رەسیەسە 2951 کوشیاگ، بیجگە لە 8988 زەخمدار.