ئیسرائیل گورزیگ ئاسمانی دەێد لە قەتەر
شەفەق نيوز- دۆحە
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، وەشانن گورزیگ ئاسمانی وەبان قەتەر راگەیان، کە وەپی بارەگای بزووتنەوەی حەماس لە دۆحەی پایتەخت کردە ئامانج.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: چەک ئاسمانی پەلامار هویڕدیگ وەبان بارەگای بزووتنەوەی حەماس لە دۆحە جیوەجی کرد.
وتیش: ئەو سەرکردەیلە لە حەماس کریانە ئامانج لە ماوەی ساڵەیلیگ چالاکیەیل بزووتنەوەگە رانینە، و وەرپرسایەتی راستەوخۆ لە جیوەجیکردن کوشتارەیل هەفت ئوکتۆبەر و وەڕیەوبردن جەنگ وەرد ئیسرائیل هەڵگرن.
وتیش: وەیکە گورزەگە گامەیلیگ ئەرا تویشنەهاتن مەدەنیەیل جیوەجی کریا.
دویای ئەوە، دەزگای پەخش ئیسرائیل خەوەردا لە کوشیان دوو سەرکردە لە بزووتنەوەی حەماس خەلیل ئەلحەیە و زاهر جبارین لەو گورزە کە لە دۆحە جیوەجی کریا.
لەلای خوەییش، سایت ئەکسبیۆس ئەمریکی وت: ئیسرائیل سەرکردەیل حەماس لەناو گردەوبوینیگ لە دۆحە کردە ئامانج کە پەسا باس پێشنیار ئەمریکا کردیان.
سایتەگە لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی وت: تەقینەوەگە لە دۆحە کوشتن دوو سەرکردە لە حەماس بوی.