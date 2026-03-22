ئیسرائیل هەڕەشەی رمانن گشت پیەڵەیل بان چەم "لیتانی" و ماڵەیل نزیک سنوور لوبنان دەێد

2026-03-22T10:27:51+00:00

شەفەق نیوز - خوەرھەڵات ناوەڕاس

وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئیسرائیل کاتس، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک ئیسرائیل بڕیار داگە گشت پیەڵەیل بان چەم "لیتانی" بڕمنێد، وەگەرد ئەو ماڵەیلە ک کەفنە ناو ئاوایەیل سنووری لوبنان.

کاتس لە قسەیلیگ ئەرا میدیایەیل وت: "سوپای ئیسرائیل فەرمان وەپی رەسیەس ک زویوەزوی دەس بکەێد وە رمانن ماڵەیل لوبنانییەیل لە ئاوایەیل کڕەیل نوا، تا ک کۆتایی بارێد وەو هەڕەشەیلە ک وەرەو رۊ ناوچەیل ئیسرائیلی تیەن لە باکوور".

 وتیش ک "سوپا بڕیار وەپی رەسیەس ئەرا رمانن زویوەزوی گشت پیەڵەیل بان چەم لیتانی، ک ئەرا کارەیل تێرۆریستی وەکار تیەن"، وەگورەی قسەی خوەی.

هیزەیل ئیسرائیلی لە ماوەیگ وەرجە یە پیەڵەیل "تەیرفەلسەی"، "زەراریە" و "قاسمیە" لەبان چەم لیتانی کردنە ئامانج، ئەرا ریگری لە جویلەی حزبوڵڵا و هاوردن چەک و تەقەمەنی ناوەین ناوچەیل باشوور، وەپەی قسەی خوەیان.

