ئیسرائیل هوشداری لە گەشتکردن ئەرا سێ دەوڵەت دەێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

ئەنجومەن ئاسایش نەتەوەیی ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، هوشداری دا وەو ئیسرائیلیەیلە کە ئەرا دەیشت گەشت کردنە، وڵات میسر (سینا وەگەردی) و ئوردن و تورکیا جویر شوینەیل رخداری راسگانی لەبان ژیان.

ئەنجومەنەگە دووپاتیش کرد کە ئیسرائیلیەیل بوینەسە ئامانجەیل داواکریاگ ئەرا پەلامارەیل، ئەراوە بایەسە واز لە نیشاندان هەر هێمایگ یەهوودی یا ئیسرائیلی لەناو جادە بارن، وەگورەی سایت "ئیسرائيل هيوم".

ئەنجومەنەگە هەمیش تەمەی بڵاونەکردن باوەتەیلیگ لەبان سۆشیال میدیا کرد کە نشان کارکردن لە سوپای ئیسرائیل دەن.

وەرجەیە، ئەنجومەنەگە وت: نزیکەوبوین دویەم ساڵیاد پەلامارەیل 7 ئۆکتۆبەر 2023 هاتێ بوودە ماوەیگ ئەرا زیایبوین چالاکیەیل گرووپەیل تیرۆری.

ئی هوشداریە لەلایەن ئەنجومەن نەتەوەیی ئیسرائیلی وەرجە جەژنە گەورەیل یەهوودی تیەێد.