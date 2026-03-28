ئیسرائیل نواگیریکردن یەکەم مووشەک لە یەمەنەو لە دەسوەپیکردن جەنگەو تا ئیسە راگەینێد

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەمە، ئاشکرا کرد کە مووشەکیگ لە یەمەنەو وەرەو ئیسرائیل وەشیاس ئەرا یەکەم جار لە دەسوەپیکردن جەنگ خوەرھەڵات ناوڕاس لە 28 شوباتەو، دویای ئەوەگ "ئەنساروڵڵا"ی حووسی هەڕەشەی بەشداری لە جەنگەکە کردۊد.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل ئیسرائیل وەشیان مووشەکیگ لە یەمەنەو وەرەو خاک ئیسرائیل کردنەسە دی، و سیستمەیل وەرگری ئاسمانی نواگیری ئەو هەڕەشە کەن.

یە یەکەم بەیاننامەس ک باس وەشیان مووشەک لە یەمەنەو کەێد لە ناو ئی جەنگە ک رەسیە مانگ دویەمی.

کۆمەڵەی حووسی یەمەنی، دۊەکە جمعە، هەڵوێست خوەی لە سەختی جەنگ ناوچەگە ئاشکرا کرد، و دووپات کرد کە ئەو دەسدرویژی ئەمریکی و ئیسرائیلییە وەبان ئیران و وڵاتەیل تەوەری، و هەڕەشەس وەبان گشت میللەت ئیسلامی، لە ناو نەخشەیگ گەورەتر ئەرا ئاڵشتکردن ناوچەگە.

ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات دەس کردنە وە پەلاماردان ئامانجەیل لە ناو زەوی ئیران، لە ناویان تاران پایتەخت، کە بۊە مدوو زیان گەورە و کوشیان مەردم بیگوناه و کوشتن عەلی خامنەئی ریبەر ئیران، و شمارەیگ لە سەرکردەیل سوپای پاسداران و ئەرتەش.

ئیرانیش وە پەلاماردان وەڵامدەر لە ناو زەوی ئیسرائیل، و بنکەیل سەربازی ئەمریکا لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس وەڵام دادەو.

واشینتۆن و تەل ئەبیب دەسکردن وەی پڕۆسە سەربازییە وە پەلامار وەرجەوەختە، وە مدوو بویین هەڕەشە لە تاران وە بەرنامە ئەتۆمییەگەی، و وە ئاشکرا ئارەزوو خوەیان ئەرا ئاڵشتکردن دەسەڵات لە ئیران نیشان دان.