ئیسرائیل: گەل ئیران وەبی دەسمیەتی دەرەکی ئازاد نیەکریەێد

جەدعون ساعر وەزیر دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، توانای گەل ئیران ئەرا رمانن رژیم کۆمار ئیسلامی وەبی دەسمیەتی دەرەکی وەدویر زانست، دووپاتیش کرد کە ئەو گورزەیل وەردەوامە لە ماوەی سێ هەفتە توانایەیل سەربازی تەهران کەمەو کرد.

ساعر لە کونگرەیگ رووژنامەوانی وەگەرد هاوتەریب ئەستۆنیی مارگۆس تساكنا لە تەل ئەبیب وت: رژیم ئیران جویر هاندەر سەرەکی نائارامی لە ناوچەگەس، وتیش: هەناردەی تونەڕەوی و خوینڕشانن کەێد، و ئاشکرای هەماهەنگی قایمیگ وەگەرد ئەمریکا کرد ئەرا ویرانکردن بەرنامەی ئەتۆمی ئیران، کە ئەو رخباریە بویە کە رژیم تەقەلا دیاد لەژیر زەوی قایمی بکەێد.

لە باوەت قەیران گەروو هورمز کە گڵووڵەی بازرگانی جیهانی کرد، ساعر وت: ریگریکردنە ئەرا ئازادی دەریاوانی، دیاری کرد کە رژیم ئیران رەفتاریگ میزاجی کەێد کە تەنیا ری و. کەشتیەیل رووسی و چینی کەێد رەد بوون، و پەک بارکردن ناودەوڵەتی خەێد و هوشداری دا کە ئی رەفتارە گاڵ لایەنەیلیگ ترەک دەن ئەرا ئیجویر گامەیلیگ ئەرا هەڕەشەدان بازرگانی ئازاد لە ناوچەیلیگ ترەک لە جیهان.

ساعر لە کۆتایی وتیش: ئمڕوو رژیم تونەڕەوی لە ئیران جویر وەرجە سێ هەفتە نییە، و دووپات کرد لە وەردەوامی گورزەیل سەربازی ئەرا کەمەوکردن توانایەیل تەهران وەیەکجاری.