ئیسرائیل لەبان كڕ جەنگ.. ترەمپ نووڕێدە لە فراوانکردن جەنگەگە وە پەلاماردان تاران و ناوەکی ئیرانی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

تووڕ "فۆکس نیوز" ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە ئەگەرە ئیسرائیل بچوودە ناو هەڵمەتیگ سەربازی ئەمریکی فراوان دژ وە ئیران، ئەگەر سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بڕیار بیەێد لەی گورزەیل ئیسە بچوودە ناو ئۆپراسیۆنیگ جەنگی وە مەودایگ فراوان.

تووڕەگە لە زوان وەرپرسەیل باڵای ئەمریکی وتنە کە ترەمپ چەوەڕی کریەێد لە ماوەی رووژەیل ئایندە بڕیاریگ لە فراوانکردن ئۆپراسیۆنەیل سەربازی و گلەوخواردن ئەرا جەنگێگ گشتگیر دژ وە ئیران بیەێد، و دووپات کردن کە تا ئیسە هیچ بڕیاریگ کۆتایی نەیریاس.

وەپای وەرپرسەیل، هەڵمەتە نووەگە، لە ئەگەر پەسەنکردنی، فرە خەستر و فراوانتر بوود لەو گورزەیل ئەمریکییە کە لە هەفتەی تەموز/یۆلیۆی ئیسەو وەردەوامن، کە وە شیوەیگ سەرەکی رووشنایی خستنە بان توانا سەربازییەیل ئیرانی پەیوەندیدار وە پرۆسەیل لە تەنگەی هورمز و هەڕەشەکردن لە جویلەی دەریایی بازرگانی.

وەرپرسیگ ئەمریکی دووپات کرد کە هیزەیل ئەمریکی لە پرۆسەیل دۊایین وە ریژەیگ گەورە خوەیان دویر گردن لە وەشانن گورزەیل لە نزیک پایتەخت ئیرانی تاران یا ئامانجگردن دامەزراوەیل ناوەکی ئیرانی، وەلی نشان دا کە یە شایەت ئاڵشت بوود ئەگەر گلەوخواردن ئەرا ئۆپراسیۆنەیل جەنگی وە مەودایگ فراوان.

دیاری کرد کە ئیسرائیل وە ئەگەر فرەیگ بەشداری لە هەڵمەتە ئاسمانییەگە کەێد ئەگەر ترەمپ بڕیار فراوانکردن جەنگەگە وە شیوەیگ گەورە بەێد، لە وەختیگ واشنتۆن و تەلئەبیب باس لە سیناریۆیە سەربازییە چەوەڕیکریاگەیل و سروشت ئەو ئامانجەیلە کەن کە ئەگەرە لە گام ئایندە بگرێدەیانە وەر.

"فۆکس نیوز" خەوەرداد کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی ئامادەکاری ئەرا ئەگەر فراوانکردن ئۆپراسیۆنەیل کەێد لەڕی بتەوکردن ئامادەبۊین سەربازیی و کلکردن فڕۆکەیل جەنگی زیاتر لە جۊرەیل "ئێف-16" و "ئێف-35"، وەگەرد فڕۆکەیل پڕکردن سزەمەنی لە جۊر "کەی سی-135".

هەرلیوا، هیزەیل ئەمریکی دووارە شۊن شمارەیگ لە فڕۆکەیل پڕکردن سزەمەنی لەناو ئیسرائیل جیگیر کردن، وە جۊریگ کە پاڵپشتییگ چەوەڕیکریاگ ئەرا فڕۆکەیل ئیسرائیلی لە هەر هەڵمەتیگ هاوبەش دابین بکەێد، و بیجگە لە داین مقیەتیکردن گەورەتر وەو فڕۆکەیلە لە چەودایرکردنیان وەگەرد مەنینیان لە بنکەیل ئەمریکی لەناو دەوڵەتەیل کەنداو.

وەرجەیە ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" ئاشکرا کردۊد کە ئیدارەی ترەمپ ئاگادار ئیسرائیل کردگە وە کلکردن دەیان فڕۆکەی پڕکردن سزەمەنی زیاتر ئەرای، ئەرا ئامادەکاری لە ئەگەر فراوانکردن پرۆسەیل سەربازی دژ وە ئیران.

وەگەرد ئەوەیش، وەرپرسە ئەمریکییەگە وت کە جویلەیل ئیسە هێمان "ئامادەکاریین"، و دیاری کرد کە واشنتۆن تا ئیسە هیچ پیەڵیگ ئاسمانی سەربازی فراوان وەئی ئەوروپاو چەودیاری نەکردگە، کە ئەو رێکارەسە کە وە شیوەیگ باو وەرجە بڵاوکردن فڕۆکەیل بومبوەشن ستراتیژی نادیار لە جۊر "بی-2" یا جویلانن شمارەیگ گەورە لە فڕۆکەیل لەناو ویلایەتە یەکگرتگەیل تیەێد.

ئی پیشهاتەیلە وەگەرد چگن گورزەیل ئەمریکی دژ وە ئیران ئەرا ناو شەو دەهەم لەبان یەک تیەن، کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی وت کە ئۆپراسیۆنەیل ئامانج دیرن ئەرا لاوازکردن توانایەیل ئیرانی وەکارهاوریاگ لە پەلاماردان کەشتییە بازرگانییەیل لە تەنگەی هورمز.

گورزەیل دۊایین زوور خستنە بان ناوەندەیل فەرماندەیی سەربازی و سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و چەودیاریکردن کەناراوی، وەگەرد توانایەیل دەریایی و شۊنەیل وەشانن مووشەکەیل و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان و تووڕەیل پەیوەندیکردن، لە وەختیگ تاران هەڕەشەی وەردەوامبۊن لە ئامانجگردن هیزەیل و بەرژەوەنیەیل ئەمریکی و هاوپەیمانەیل واشنتۆن لە ناوچەگە کەێد.